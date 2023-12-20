Город рождественских вертепов: как в Неаполе хранят многовековое мастерство

Каждый год в декабре у мастеров в Неаполе наступает горячая пора. И местные жители, и туристы..

Каждый год в декабре у мастеров в Неаполе наступает горячая пора. И местные жители, и туристы приходят на пешеходную улицу Сан-Грегорио-Армено за рождественскими вертепами. Их здесь продают в каждом магазинчике.

Мастерство создания сцены Рождества передаётся из поколения в поколение.

[Нунциа Сесса, ремесленница]:

«Этому ремеслу невозможно научиться за одну ночь. Мастерство передают по наследству, и оно очень важно. Я родилась в семье мастеров, поэтому постепенно, день за днём, училась любить свою работу. На самом деле, для меня это уже не работа, а страсть».

Мастера делают вертепы из глины и дерева. Говорят, что местное искусство создания вертепов зародилось в эпоху неаполитанских Бурбонов.

[Нунциа Сесса, ремесленница]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Настоящий вертеп сделан из терракоты. Глиняные фигурки со стеклянными глазами раскрашивают, одевают и расставляют по местам. Это классический вертеп XVIII века – неаполитанский вертеп».

Традиционно в вертеп помещают фигурки Иисуса, Девы Марии, святого Иосифа, волхвов и других свидетелей Рождества. Но теперь появляется всё больше современных персонажей. Это политики, спортсмены и другие знаменитости. У итальянцев, например, популярна фигурка владельца остерии – ресторана с домашней атмосферой. А некоторые покупают спящего человечка Бенино.

[Даниэле Гамбарделла, ремесленник]:

«Он видит во сне, что все жители его деревни, города или страны идут к пещере, где родился младенец Иисус. Эта фигура – плод фантазии, ведь вы знаете, что таких персонажей там, где родился Иисус, не было. Но воображение Бенино позволяет совместить историю и современность».

Итальянцы трепетно относятся к рождественским вертепам. Бережно хранят, а если что-то сломается, то несут к мастеру на ремонт.

Магазины на Сан-Грегорио-Армено работают круглый год. После сезона зимних праздников многие продают обычные сувениры.

Короткая ссылка на эту страницу: