Зачем мужчина каждый год скупает шапки Санты

Сотрудник магазина увидел мужчину с двумя гружёными тележками. Они были доверху наполнены красными шапками Санта-Клауса. Мужчина скупил все, какие были в магазине.

«Я спросил, зачем он их покупает?», – рассказал сотрудник магазина. Мужчина ответил, что каждый год покупает шапки Санты после Рождества, а в следующем году отвозит их в детские больницы.

Сотрудник магазина опубликовал пост в сети. Многие написали комментарии.

«Это так здорово! Мой сын родился в канун Рождества. Ему нужна была медицинская помощь, поэтому малыша направили в детскую больницу. Когда его принесли мне обратно, он спал в рождественском чулке. Это было самым милым в моей жизни», – написала женщина.

«Такая классная идея!», – поделился другой.

«Какой замечательный человек. Поднял мне настроение».