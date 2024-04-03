В Австралии приёмные бабушки протягивают руку помощи молодым мамам

Первые пять месяцев материнства для австралийки Нины из Голд-Коста были и счастливыми, и трудными. Всё дело..
Дата загрузки: 2024-04-03
Первые пять месяцев материнства для австралийки Нины из Голд-Коста были и счастливыми, и трудными. Всё дело в одиночестве. Её родители далеко, а у мужа их нет.
Однажды Нина поняла, что её дочке Милли срочно нужна бабушка. Тогда-то молодая мама и обратилась за помощью к пожилым людям в Голд-Косте. Откликнулась Кристин Арнотт. У неё пока нет внуков, а вот любви сколько угодно.
[Кристин Арнотт, приёмная бабушка]:
«Думаю, когда даришь или получаешь любовь, её не бывает слишком много».
Нина и Кристин быстро сблизились.
[Нина Петерсен, молодая мать]:
«Пусть мы знакомы не так давно, но она стала членом нашей семьи и очень много значит для нас с Милли».
Молодой маме стало легче, а у пожилой женщины дни теперь ярче.
[Кристин Арнотт, приёмная бабушка]:
«Это дарит мне радость. Мне нравится наблюдать, как девочка растёт. Я знаю её всего несколько месяцев, но за это время она подросла и развилась. Она говорит больше слов и хорошо ползает».
Исследователи отмечают, что общение между разными поколениями людей полезно для всех.
[Аннеке Фитцджеральд, исследовательница]:
«Я обнаружила, что, когда молодые и пожилые собираются вместе, у них не только загораются глаза, но и оживляется мозг».
По мнению учёных, дети, у которых есть бабушки и дедушки, чувствуют себя защищённее, легче переживают невзгоды и лучше относятся к другим пожилым людям. А у бабушек и дедушек, заботящихся о внуках, жизнь продлевается на пять лет.
Теперь Нина призывает других молодых мам и пап брать в семью приёмных бабушек и дедушек. Ну а Кристин говорит, что, даже когда у неё появятся свои внуки, она всё равно не перестанет общаться с Ниной и Милли.
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