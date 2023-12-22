В древнем городе Помпеи археологи работают над сохранением памятников римской эпохи. Но не только руины требуют..

Как древние римляне окрашивали ткань, показывают на раскопках в Помпеях

В древнем городе Помпеи археологи работают над сохранением памятников римской эпохи. Но не только руины требуют внимания.

Пока туристы исследуют Помпеи, сотрудники этого места надеются дать представление о ремёслах древних римлян. Одно из них – окрашивание тканей.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Габриэль Цухтригель, директор парка Помпеи]:«Для окраски текстиля использовали натуральные компоненты. Понятно, что никакой химии у них не было, поэтому они использовали растения. Некоторые из них завозили, другие росли на месте».

Две трети обширного города Помпеи остаются погребёнными глубоко под лавовым камнем, который давно порос растениями и травой.

Здесь проводят и сельскохозяйственную программу, сажая виноградники и оливковые рощи, а также выпасая овец, которые не дают траве стать слишком высокой.

На раскопанных участках воссоздают сады, используя те же растения, которые были здесь до извержения Везувия.

А узнал о них главный садовый историк Помпеев Маурицио Бартолини, изучив древние тексты римского натуралиста Плиния Старшего, погибшего во время извержения.

[Маурицио Бартолини, главный садовый историк Помпеев]:«Многие растения обладали красящими свойствами. Чаще всего для окрашивания использовали лаванду и скорлупу грецкого ореха, бузину и шиповник».

Бартолини в мельчайших подробностях исследовал растительный мир на мозаиках и фресках Помпеев. Затем воссоздал его во дворах некогда богатых домов.

А ещё посетители могут купить окрашенные традиционным образом платки с рисунками, напоминающими фрески Помпеев.

[Софи Хэй, археолог]:«Ткань привозили сюда и погружали в эти большие углубления. Так её готовили. А потом кипятили. Эти углубления на самом деле были покрыты металлом, чтобы ткань можно было кипятить с красителями».

С помощью растений древние римляне не только окрашивали ткани, но также использовали их в кулинарии и медицине.

Руины Помпеев, погребённые под вулканическим пеплом в 79 году нашей эры, остаются одной из главных туристических достопримечательностей Италии.

В 2023 году Помпеи посетило почти четыре миллиона туристов.

Короткая ссылка на эту страницу: