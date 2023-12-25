На Рождество парижане и туристы скупают сувениры с олимпийской символикой

Нынешнее Рождество уже последнее перед летними Играми в Париже. Это подогревает интерес туристов и жителей города..
Дата загрузки: 2023-12-26
[покупатель]:
«Я из Греции, и мы в Греции любим Олимпийские игры. У греков и французов хорошие отношения, и мои родственники хотели что-нибудь на память об Олимпиаде. Нам всем нравится Париж и нравятся Олимпийские игры. Так что это будет отличный подарок».
Некоторые к сувенирам добавляют и билеты на соревнования.
[покупательница]:
«Мы купили билет для дочери на летние Игры. Ей десять лет, и она любит балет. Так что мы купили билет на гимнастику».
Для многих важно и то, что Париж примет Олимпийские игры впервые за 100 лет.
[покупатель]:
«Олимпиада в Париже не повторится ещё какое-то время. Так что этот (подарок) будет замечательным сувениром. Поэтому я и собираюсь подарить сыну свитер».
Всего во Франции работают пять официальных магазинов, где продают товары с олимпийской символикой. Три находятся в Париже и два в Лионе.
Столица Франции дважды принимала Олимпиаду – в 1900 и 1924 годах. Летние Олимпийские игры – 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа. Эстафета олимпийского огня стартует в апреле. В программу Игр вошли 40 дисциплин. В соревнованиях будут участвовать 10 500 спортсменов.
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