Нынешнее Рождество уже последнее перед летними Играми в Париже. Это подогревает интерес туристов и жителей города..

На Рождество парижане и туристы скупают сувениры с олимпийской символикой

[покупатель]:

«Я из Греции, и мы в Греции любим Олимпийские игры. У греков и французов хорошие отношения, и мои родственники хотели что-нибудь на память об Олимпиаде. Нам всем нравится Париж и нравятся Олимпийские игры. Так что это будет отличный подарок».

Нынешнее Рождество уже последнее перед летними Играми в Париже. Это подогревает интерес туристов и жителей города к сувенирам с олимпийской символикой. В праздничные дни в фирменных магазинах «Париж-2024» полно покупателей. Им предлагают футболки, шапки, мягкие игрушки, снежные шары и кружки.

Некоторые к сувенирам добавляют и билеты на соревнования.

[покупательница]:

«Мы купили билет для дочери на летние Игры. Ей десять лет, и она любит балет. Так что мы купили билет на гимнастику».

Для многих важно и то, что Париж примет Олимпийские игры впервые за 100 лет.

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[покупатель]:

«Олимпиада в Париже не повторится ещё какое-то время. Так что этот (подарок) будет замечательным сувениром. Поэтому я и собираюсь подарить сыну свитер».

Всего во Франции работают пять официальных магазинов, где продают товары с олимпийской символикой. Три находятся в Париже и два в Лионе.

Столица Франции дважды принимала Олимпиаду – в 1900 и 1924 годах. Летние Олимпийские игры – 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа. Эстафета олимпийского огня стартует в апреле. В программу Игр вошли 40 дисциплин. В соревнованиях будут участвовать 10 500 спортсменов.

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