Бездомный мужчина из Бразилии по имени Сезар пришёл ночью в больницу. Он попросил помощи и лекарств. Рядом с ним было несколько собак. В ту ночь дежурила медсестра Крис Мамприм. Она и её коллеги стали свидетелями трогательного случая.
Четвероногие друзья остались ждать Сезара у двери больницы. Крис расспросила мужчину о здоровье, а также выяснила, что он заботится о собаках и делится с ними едой. Иногда сам не ест, чтобы накормить питомцев.
«Они все упитанные и ухоженные, – рассказала медсестра. – Видно, что их любят и о них заботятся».
Пока Сезар ждал лекарства, собак пустили к хозяину, чтобы те не волновались.
Сотрудники больницы принесли еду пациенту и команде верных друзей. «Он съел немного, а остальное убрал. Думаю, чтобы потом отдать собакам», – рассказала медсестра.
Почему бездомный мужчина пришёл в больницу с собаками
Бездомный мужчина из Бразилии по имени Сезар пришёл ночью в больницу. Он попросил помощи и лекарств. Рядом с ним было несколько собак. В ту ночь дежурила медсестра Крис Мамприм. Она и её коллеги стали свидетелями трогательного случая.