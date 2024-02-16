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Телеканал NTD

Почему бездомный мужчина пришёл в больницу с собаками

Почему бездомный мужчина пришёл в больницу с собаками
Почему бездомный мужчина пришёл в больницу с собаками

Бездомный мужчина из Бразилии по имени Сезар пришёл ночью в больницу. Он попросил помощи и лекарств. Рядом с ним было несколько собак. В ту ночь дежурила медсестра Крис Мамприм. Она и её коллеги стали свидетелями трогательного случая.

Четвероногие друзья остались ждать Сезара у двери больницы. Крис расспросила мужчину о здоровье, а также выяснила, что он заботится о собаках и делится с ними едой. Иногда сам не ест, чтобы накормить питомцев.

«Они все упитанные и ухоженные, – рассказала медсестра. – Видно, что их любят и о них заботятся».
Пока Сезар ждал лекарства, собак пустили к хозяину, чтобы те не волновались.

Сотрудники больницы принесли еду пациенту и команде верных друзей. «Он съел немного, а остальное убрал. Думаю, чтобы потом отдать собакам», – рассказала медсестра.

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