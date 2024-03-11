93-летняя бабушка вяжет шарфы для нуждающихся детей

В своей маленькой квартирке в Афинах 93-летняя Иоанна Мацука связала крючком тысячи ярких шарфов. Их она..

В своей маленькой квартирке в Афинах 93-летняя Иоанна Мацука связала крючком тысячи ярких шарфов. Их она отправляет нуждающимся детям во многих городах Греции и даже в соседних странах. [Иоанна Мацука, греческая бабушка]:«Пока не умру, буду вязать».

Как говорят её дочери, с тех пор как Мацука начала вязать крючком в 90-х годах, она создала более 3000 шарфов.

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Их отправляли семьям в разные страны, а также в лагеря и приюты для мигрантов в Греции.

Сумки, наполненные её недавними творениями, ждут отправки новым владельцам. А на диван, на котором она проводит дни напролёт, наброшен связанный крючком плед.

[Иоанна Мацука, греческая бабушка]:«Я получаю огромную радость от того, что что-то отдаю; это делает меня счастливой. Каждый раз я вяжу новые шарфы, чтобы пожертвовать их куда-то ещё. Заказываю шерсть мешками».

Вначале шарфы она дарила друзьям. По мере роста запасов начала передавать их в детские приюты. Последнюю партию из 70 шарфов через агентство ООН по делам беженцев отправила в лагерь недалеко от Афин.

Её дочь Ангелика говорит, что такая работа придаёт её матери силы. Дети в Греции и за границей, получившие её шарфы, присылают ей письма с рисунками.

[Ангелика Мацука, дочь Иоанны]:«Столько шарфов в доме не поместилось бы! Каждый раз она спрашивала: «Вы нашли, куда отправить шарфы?» И куда бы мы их ни посылали, мы просили передать ей несколько слов благодарности».

Мацука вяжет крючком один шарф в день. Теперь уже не идеально. У неё ухудшается зрение.

[Иоанна Мацука, греческая бабушка]:«Когда я просыпаюсь утром, я пью молоко, одеваюсь, а потом сижу здесь и всё время вяжу. Днём я делаю перерыв и ем, немного сплю, а потом просыпаюсь и вяжу. Позавчера сидела и вязала до полуночи».

По словам Мацуки, ей нравится делать детям подарки и она, возможно, даже нашла в вязании секрет долгой жизни.

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