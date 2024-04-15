Сказочная пора наступила в лесу Халлербос недалеко от Брюсселя. Здесь зацвели миллионы колокольчиков. Из-за них этот..

Ковёр из колокольчиков снова украсил «Синий лес» в Бельгии

Сказочная пора наступила в лесу Халлербос недалеко от Брюсселя. Здесь зацвели миллионы колокольчиков. Из-за них этот лес называют синим, поскольку цветы образуют огромный синий ковёр.

Халлербос – это буковый лес. Он существовал здесь со времён Древнего Рима. Но в Первую мировую войну полностью погиб. После этого здесь посадили молодые деревья.

[Томас Бонен, лесничий]:

«Их все посадили примерно одновременно после войны. Это дало колокольчикам уникальную возможность распространиться. Им нужны определённое освещение и определённая температура, чтобы было не слишком жарко и не слишком холодно».

По-научному эти цветы называются гиацинтами.

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[Томас Бонен, лесничий]:

«Они росли в старом лесу. Их не сажали вместе с новыми деревьями. Они уже были в земле и просто расплодились из-за идеальных условий, которые здесь возникли».

Местные буки обладают одной особенностью – их корни выделяют яд. Этого не могут перенести другие растения, а гиацинты приспособились и теперь радуют людей своей красотой.

Каждую весну здесь устраивают фестиваль колокольчиков. На него приезжают десятки тысяч туристов.

[Томас Бонен, лесничий]:

«В выходные, если погода хорошая, то за один день нас посетят до 10 000 человек. Это довольно много для леса такого размера».

В лесу проложены пешеходные и велосипедные дорожки. Колокольчики будут цвести до конца апреля. А потом на буках вырастут большие листья и закроют собой свет. Одновременно завершится и фестиваль гиацинтов.

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