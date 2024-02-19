Метла из бутылок: камбоджиец спасает природу от пластика

Этот буддийский монах теперь с удовольствием подметает мусор. У него в руках новая метла – такие..

Этот буддийский монах теперь с удовольствием подметает мусор. У него в руках новая метла – такие сейчас в тренде в столице Камбоджи. Храм в Пномпене купил сразу 80 штук.

[Суон Косал, монах]:

«Эта метла довольно прочная, её не так-то просто сломать, а пластиковая часть не соскальзывает с бамбуковой палки, как у обычных метёлок».

Механик Пром Самбатх тоже доволен новой метлой.

[Пром Самбатх, житель Пномпеня]:

«Я впервые увидел такую. Купил её, чтобы убираться здесь (рядом с мастерской). Метла хорошая».

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Покупатели говорят, что такие мётлы служат долго. Делает их местный предприниматель Хас Кеа. Когда-то сам работал в магазине и продавал метёлки. Знает, что на них большой спрос, но в то же время они некачественные. При этом много метёлок импортируется из Вьетнама и Таиланда, поэтому они дорогие.

Камбоджиец решил разработать собственную метлу. Делает их из пластиковых бутылок и бамбуковых черенков. Изделие получается дешевле импортных.

[Хас Кеа, предприниматель]:

«Поэтому покупатели в восторге. А мы как производители тоже рады. И это приносит огромную пользу обществу; оно нас поддерживает. Это спасает природу от загрязнения и побуждает людей собирать пластиковые бутылки и продавать их нам по более высокой цене, что, в свою очередь, улучшает их жизнь».

В Пномпене ежедневно выбрасывают 38 000 тонн мусора. Пятая часть этого объёма – пластик. Хас Кеа надеется, что его бизнес поможет улицам столицы стать чище. Он также даёт людям работу. В его компании уже 28 сотрудников. Они режут бутылки на полоски. Потом замачивают их в горячей воде, чтобы стали мягче. После этого режут и делают метёлку. Её надёжно прикрепляют к черенку, что как раз ценят покупатели.

За год компания переработала примерно 40 тонн пластиковых бутылок. Ежедневно выпускает 500 метёлок. Они стоят по 2,5 и 4 доллара. Клиентов у компании много. Заказы поступают со всей страны.

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