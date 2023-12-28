Мужчина повесил гирлянду и вдохновил весь квартал

Эта история произошла в декабре 2020 года в городе Таусон в американском штате Мэриленд. Мэтт Риггс, житель городского квартала, узнал, что его сосед в депрессии из-за пандемии. Риггс и сам испытывал трудности, связанные с работой, поэтому решил повесить рождественскую гирлянду, чтобы порадовать себя и других.



Мужчина забрался на ёлку и протянул гирлянду через дорогу к дому соседа. Увидев это, другие жители квартала, тоже захотели украсить улицу, но не знали как это сделать. Том Дезерт придумал способ, как крепить одну гирлянду за другой и удерживать их навесу.



«Как только нужна была помощь, приходил Том. Гирлянды тяжёлые, это было сложно сделать, – рассказал участник проекта Коммиссо. – Том помог поднять наши гирлянды».

Маленький проект вскоре перерос в большой: другие соседи тоже поехали в магазин и купили гирлянды. В итоге над кварталом получился навес из фонариков.

Мелисса Димузио не успела повесить гирлянду, но ей очень хотелось внести свой вклад. Она посоветовалась с соседями какую надпись сделать над гирляндой. Вариант «Здесь живёт любовь» понравился всем. Она взяла проволочные вешалки и согнула их, сделав надпись: «Любовь живёт здесь». Затем женщина обмотала буквы гирляндой, а Том помог повесить.

«У нас в этом квартале 32 дома, и, несмотря на различия во мнениях и убеждениях, все любят друг друга, – рассказал Том. – Это событие показало, как любовь проявляется здесь, в этом квартале».

Сосед Риггса чувствует себя лучше. Гирлянды подняли настроение не только ему, но и всем жителям квартала. Результат оказался даже лучше, чем ожидал Риггс.

Том Дезерт сказал, что после праздников возьмёт выходной, чтобы помочь демонтировать все гирлянды.