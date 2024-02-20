Темноту вечерних улиц Копенгагена пронзили лучи света. Сотни людей украсили себя гирляндами и вышли на пробежку..

1000 человек в гирляндах пробежали по ночному Копенгагену

Темноту вечерних улиц Копенгагена пронзили лучи света. Сотни людей украсили себя гирляндами и вышли на пробежку по датской столице.

Здесь в начале февраля стартовал Фестиваль света. По всему городу разбросаны десятки светящихся инсталляций. А теперь и сами жители Копенгагена стали визитной карточкой праздника.

Забег начался у Королевского театра Дании. Его участники пробежали мимо главных достопримечательностей города и светящихся инсталляций. Дистанция – семь километров семьсот метров.

[участница забега]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Просто прекрасно. Вроде шёл дождь, но всё выглядело волшебно из-за огней. Я счастлива, что мы всё же это сделали. Хотя было искушение не бежать». [участник забега]:

«Это великолепно. Прекрасный опыт. Я с удовольствием наблюдал за людьми, которые, надев гирлянды, бежали вдоль гавани. Участвовать в этом было изумительно».

В забеге участвовала почти 1000 человек. Для бегунов с детьми подготовили маршрут длиной чуть больше трёх километров.

Фестиваль света продолжится в Копенгагене до 25 февраля. Он проходит седьмой год подряд.

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