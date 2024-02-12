Как создатель Эйфелевой башни из спичек сначала не стал рекордсменом, а потом – стал

Представители Книги Гиннесса исправили то, что назвали ошибкой, и присудили мировой рекорд французу Ришару Пло. Мужчина сделал из спичек копию Эйфелевой башни высотой 7,19 метра. Потратил на это восемь лет и 4200 часов работы. Его реплика на 66 сантиметров выше, чем у предыдущего рекордсмена из Ливана.

Ришар приклеил последнюю спичку 27 декабря прошлого года – в день столетия со смерти Гюстава Эйфеля. После этого связался с представителями Книги Гиннесса и попросил зафиксировать рекорд. Но французу отказали.

Причиной стало то, что он использовал спички без головки. Специально купил такую партию у производителя, поскольку ему надоело счищать серу. Представители Книги Гиннесса заявили, что можно использовать только спички из магазина.

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[Ришар Пло, рекордсмен Книги Гиннесса]:

«Это как американские горки, только эмоциональные. Я восемь лет думал, что строю самую высокую конструкцию из спичек. Так что решение Книги Гиннесса показалось мне слишком строгим и суровым. Я не знал, как это пережить, поскольку потратил очень много энергии и уже приблизился к рекорду, но у меня отняли мечту».

Своим разочарованием Ришар поделился с людьми в соцсетях. СМИ рассказали его историю. В итоге представители Книги Гиннесса пересмотрели решение.

[Марк Маккинли, представитель Книги Гиннесса]:«Мы рады возможности присудить рекорд. Мы оценили объём работы и то, сколько сил было вложено. И знаете, восемь лет тяжёлого труда – это невероятно. Как я уже сказал, мы рады возможности признать, что были немного суровы, расценивая тип спичек».

Ришар чувствует себя на вершине славы.

[Ришар Пло, рекордсмен Книги Гиннесса]:«Я ни разу не пожалел о восьми годах работы, мне нравилось это делать. И у меня всегда было желание побить мировой рекорд».

На строительство копии башни ушло 706 000 спичек и 23 килограмма клея. В январе модель была выставлена на обозрение публики в Сожоне. Посмотреть на неё пришли тысячи людей.

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