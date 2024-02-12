Как создатель Эйфелевой башни из спичек сначала не стал рекордсменом, а потом – стал

Представители Книги Гиннесса исправили то, что назвали ошибкой, и присудили мировой рекорд французу Ришару Пло. Мужчина..
Дата загрузки: 2024-02-12
Ришар приклеил последнюю спичку 27 декабря прошлого года – в день столетия со смерти Гюстава Эйфеля. После этого связался с представителями Книги Гиннесса и попросил зафиксировать рекорд. Но французу отказали.
Причиной стало то, что он использовал спички без головки. Специально купил такую партию у производителя, поскольку ему надоело счищать серу. Представители Книги Гиннесса заявили, что можно использовать только спички из магазина.[Ришар Пло, рекордсмен Книги Гиннесса]:
«Это как американские горки, только эмоциональные. Я восемь лет думал, что строю самую высокую конструкцию из спичек. Так что решение Книги Гиннесса показалось мне слишком строгим и суровым. Я не знал, как это пережить, поскольку потратил очень много энергии и уже приблизился к рекорду, но у меня отняли мечту».
Своим разочарованием Ришар поделился с людьми в соцсетях. СМИ рассказали его историю. В итоге представители Книги Гиннесса пересмотрели решение.[Марк Маккинли, представитель Книги Гиннесса]:
«Мы рады возможности присудить рекорд. Мы оценили объём работы и то, сколько сил было вложено. И знаете, восемь лет тяжёлого труда – это невероятно. Как я уже сказал, мы рады возможности признать, что были немного суровы, расценивая тип спичек».
Ришар чувствует себя на вершине славы.[Ришар Пло, рекордсмен Книги Гиннесса]:
«Я ни разу не пожалел о восьми годах работы, мне нравилось это делать. И у меня всегда было желание побить мировой рекорд».
На строительство копии башни ушло 706 000 спичек и 23 килограмма клея. В январе модель была выставлена на обозрение публики в Сожоне. Посмотреть на неё пришли тысячи людей.
Короткая ссылка на эту страницу: