Ярмарка коллекционных игрушек: как сотни фунтов отдают за «старый пластик»

Здесь есть игрушки всех форм, размеров и возрастов. А посетители приходят сюда, чтобы потратить серьёзные деньги..
Дата загрузки: 2024-04-12
То, что для некоторых может показаться старым пластиком, для других – большая ценность на ярмарке коллекционных игрушек в британском Бирмингеме.
Джон Морган – аукционист и продавец. В некоторые дни он продаёт на аукционе до 600 игрушек.[Джон Морган, продавец игрушек]:
«Игрушки, которые я продавал в начале 80-х, теперь не так интересуют коллекционеров. Цена на них начинает падать. Зато очень популярны игрушки, с которыми играли в 80-х и 90-х годах».
Одна из франшиз, которая продолжает приносить большие деньги, – «Звёздные войны». Особенно – оригинальные фигурки 80-х годов. Некоторые продают на ярмарке по цене до 600 фунтов стерлингов.[Дэйв Хинетт, коллекционер]:
«Вы увидите игрушку, которая была у вас, когда вам было 3-4 года, и воспоминания просто нахлынут. И это будет как спусковой крючок. Думаю, в этом заключается большая сила старых игрушек».
Ещё одна популярная игрушка – Action Man. Он очаровывает детей с 1966 года.
Крис Малбон – специализированный дилер Action Man. Однажды он заплатил 2000 фунтов за Flying Space Adventurer, который считается «Святым Граалем» для коллекционеров Action Man. Затем продал его за 5000 фунтов.[Крис Малбон, коллекционер]:
«Action Man в финансовом плане мне очень помог. Я начал собирать их, когда они вообще ничего не стоили».
Стивен Эрп коллекционирует Астериксов. И хотя в Великобритании они не так популярны, как в родной Франции, ему всё же удалось сделать новое редкое приобретение для своей коллекции за 110 фунтов.[Стивен Эрп, коллекционер]:
«Я коллекционирую Asterix Play, и этой вещи нет в моей коллекции. Сегодня я нашёл её здесь, и очень доволен. Думаю, по очень разумной цене».
А что же скажет жена Стивена, когда он вернётся домой с очередной пластиковой игрушкой?[Стивен Эрп, коллекционер]:
«Моя жена просто это принимает. Хотя говорит, что у меня проблема, что я немного зависим».
Большинство дилеров на выставке – мужчины старше 50 лет. Но есть и совсем юные. Например, 12-летний Миса привёз впечатляющую коллекцию фигурок LEGO.
В прошлом году он посетил 20 выставок по всей Великобритании. В этом году в его планах уже 40 подобных ярмарок.
Совет юного продавца прост: Lego – более безопасная инвестиция, чем золото.[Миса Божич, коллекционер]:
«Цена увеличивается каждый год. Если хотите немного подзаработать, просто займитесь таким хобби. Если собираешь Lego, в убытке не останешься».
Это крупнейшая ярмарка такого рода в Великобритании.
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