Свалка – не последнее пристанище для этих старых покрышек. Нигерийская организация Freee Recycle перерабатывает их в..

От шлёпанцев до тротуарной плитки: вторую жизнь старым покрышкам дают в Нигерии

Свалка – не последнее пристанище для этих старых покрышек. Нигерийская организация Freee Recycle перерабатывает их в тротуарную и напольную плитку, в шлёпанцы и другие товары.

Исполнительный директор компании говорит, что использованные покрышки на улицах нигерийских городов не заметить очень сложно.

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[Ифедолапо Рунсеве, исполнительный директор Freee Recycle]:«Если вы погуляете пять или десять минут, то гарантирую, что заметите как минимум десять покрышек. Они лежат в канализации, на углах улиц, там, где в идеале их быть не должно».

Freee Recycle начала свою деятельность в 2018 году с четырьмя сотрудниками. Сегодня в штате уже больше 150 человек.

Компания сообщает, что убрала с улиц более 600 000 покрышек. Более 400 000 из них переработали в новую продукцию.

Шины обрабатывают и измельчают на мелкие кусочки. Затем их смешивают с клеем, который позволяет работникам формовать из отходов всевозможную продукцию.

[Ифедолапо Рунсеве, исполнительный директор Freee Recycle]:«Резина, с которой мы здесь в основном работаем, и даже сталь, –довольно ценные. А ещё есть волокно, у которого есть другое применение».

Самый популярный товар компании – резиновая брусчатка. Комплект из 40 штук стоит около 60 долларов.

При этом сырьё для производства – бесплатное. Его собирают в Лагосе, Абудже и других крупных городах.

Некоторые переработанные продукты немного дороже своих традиционных аналогов. Компания объясняет это увеличенным сроком годности.

[Ид Зуки, клиент Freee Recycle]:«С экологической точки зрения они эффективно используют материал, который обычно выбрасывают или сжигают, что приводит к серьёзному загрязнению воздуха».

Согласно отчёту Tire Industry Project, ежегодно в мире выбрасывают миллиард покрышек. При этом на свалках и складах их скопилось уже около четырёх миллиардов.

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