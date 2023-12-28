Знакомьтесь: Оли – первый кот, участвующий в яхтенной регате Сидней – Хобарт

Знакомьтесь: это Оли – настоящий морской волк, а по происхождению – кот. Но главное – Оли..

Знакомьтесь: это Оли – настоящий морской волк, а по происхождению – кот. Но главное – Оли вошёл в историю. Он – первая кошка, участвующая в престижной яхтенной регате Сидней – Хобарт.

Коту десять лет, и в последние пять он не раз ходил в море со своим хозяином Бобом Уильямсом.

[Боб Уильямс, владелец кота]:

«Думаю, Оли полностью подготовлен, он опытный моряк – провёл на яхте уже несколько лет. Он побывал в Новой Зеландии и вернулся обратно. Так что, думаю, он привык к качке. Думаю, с ним всё в порядке».

Впрочем, морская болезнь у корабельного кота бывает, но проходит быстро.

[Боб Уильямс, владелец кота]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Иногда в первый день плавания ему становится плохо, но это длится недолго. Он достаточно привык к жизни на лодке. И, как видите, он знает, что к чему, и всё тут проверяет. Так что, думаю, с ним всё будет хорошо».

Боб Уильямс – бывший офицер военно-морского флота. В регате участвует в паре со вторым капитаном Крисом Уорреном. Их 12-метровая яхта «Сильф VI» была построена в 60-м году. Она соревнуется не с гоночными макси-яхтами, а с подобными себе лодками меньшего размера.

Экипаж надеется прибыть в Хобарт до Нового года, чтобы успеть отпраздновать его на суше. Там Оли обязательно получит награду – миску молока со льдом.

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