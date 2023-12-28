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В Японии сняли запрет на перезапуск некогда самой мощной АЭС в мире

В Японии сняли запрет на перезапуск некогда самой мощной АЭС в мире

Регулятор ядерной энергетики Японии отменил запрет на эксплуатацию некогда крупнейшей в мире АЭС по установленной мощности...

Дата загрузки: 2023-12-28

В Японии сняли запрет на перезапуск некогда самой мощной АЭС в мире
Регулятор ядерной энергетики Японии отменил запрет на эксплуатацию некогда крупнейшей в мире АЭС по установленной мощности.

Все семь реакторов японской атомной электростанции Касивадзаки-Карива были остановлены после землетрясения и цунами в 2011 году, которые привели к катастрофе на другой АЭС, Фукусима.

Теперь же начнётся процесс перезапуска энергоблоков.

Станцией, как и АЭС Фукусима, управляет компания Tokyo Electric Power. Она стремится вернуть к работе самую мощную в мире атомную электростанцию, чтобы сократить эксплуатационные расходы. Но возобновление работы всё ещё требует согласия местных жителей в префектуре Ниигата на побережье Японского моря.

Мощность электростанции составляет 8212 мегаватт. Недавно на ней провели инспекцию и подтвердили, что все энергоблоки исправны и готовы к работе.

Стоит отметить, что эта АЭС пострадала в результате землетрясения ещё в 2007 году. На тот момент работало четыре энергоблока. Станция получила около 50 повреждений. Самым серьёзным было частичное разрушение резервуара хранения отработанного топлива. В результате радиоактивная вода попала в зону общего доступа под реактором. Часть вытекла в море.

Кроме того, из-за повреждения фильтров, часть радиоактивной пыли вышла за пределы АЭС.
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