Француз победил в одиночной кругосветной регате на тримаране

Француз Шарль Кодрелье победил в кругосветной одиночной парусной регате Arkea Ultim Challenge. Он пересёк финишную черту у берегов Бреста во Франции и завершил гонку за 50 дней 19 часов 7 минут и 42 секунды.

Регата стартовала 7 января. Из Бреста вышли в море шесть 32-метровых тримаранов. С 17 января в гонке лидировал Кодрелье. По правилам, участникам нельзя принимать помощь извне. Со всеми проблемами они должны справляться самостоятельно.

[Шарль Кодрелье, победитель регаты]:

«У меня была определённая уверенность: мы проставили все галочки, корабль у нас надёжный, всё работало очень хорошо, и я был готов. И всё прошло отлично. Мы хотели добиться успеха и добились. Думаю, он вполне заслуженный».

Кодрелье в одиночку преодолел почти 47 000 километров. Плыл со средней скоростью 44 километра в час.

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Во время кругосветки все гонщики обогнули три знаковых мыса – Доброй Надежды в Южной Африке, Луин в Австралии и Горн в Южной Америке.

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