Марк Уоррингтон очень хорошо понимает, насколько трудно человеку с инвалидностью заниматься спортом. [Марк Уоррингтон, житель Австралии

Парусный спорт и гольф предлагают в Австралии для людей с инвалидностью

Марк Уоррингтон очень хорошо понимает, насколько трудно человеку с инвалидностью заниматься спортом. [Марк Уоррингтон, житель Австралии]:«Жизнь и учёба с инвалидностью могут сопровождаться изоляцией».

Но Марк решил не сдаваться. Он вошёл в команду, которая разрабатывает программу для таких, как он. Она делает парусный спорт более доступным для людей с ограниченными возможностями.

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Лодки модифицируют так, чтобы обеспечить лучший доступ.

[Алан Чемпион, представитель Sailability Tasmania]:«Одна из них предназначена для людей с ограниченными возможностями: садишься в лодку и управляешь ею с помощью джойстика. Все элементы управления находятся перед вами».

А для людей, которые предпочитают оставаться на суше, есть симулятор лодки, который помогает ощутить, что значит ходить по волнам.

[Алан Чемпион, представитель Sailability Tasmania]:«Он наклоняется, как лодка, в зависимости от направления ветра, и даже скорость и форма паруса регулируются, как и у парусной лодки».

Слепым и людям с нарушением зрения предлагают поиграть в гольф.

[Патрик Дуайер, представитель Blind Golf Tasmania]:«Основное отличие состоит в том, что вам разрешено иметь помощника, кедди, как мы его называем. Кедди может подсказать, как держать клюшку, как бить по мячу. Он станет вашим проводником на этот день».

Эту услугу предлагает организация Blind Golf Tasmania.

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