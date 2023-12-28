Купание среди льдов: необычное развлечение предлагают в Швеции

Путешествие на ледоколе и купание среди льдов – такое необычное приключение ждёт тех, кто совершит круиз..

Путешествие на ледоколе и купание среди льдов – такое необычное приключение ждёт тех, кто совершит круиз по Ботническому заливу на севере Балтийского моря. Судно Polar Explorer отправляется из Швеции недалеко от границы с Финляндией.

На борт одновременно могут принять почти 200 пассажиров. Здесь можно гулять по палубе, любоваться зимним морским пейзажем и наблюдать, как работает ледокол.

[Франк Хаммерё, капитан]:

«Это большая ответственность, но это часть приключения. Поэтому мы всё это делаем. Мы хотим вывести людей (в море) и показать им, как прокладывают путь сквозь льды».

В это путешествие входит прогулка по льду, а главное – можно искупаться в холодной воде. Персонал судна говорит, что это совершенно безопасно и совсем не экстремально, если не считать впечатлений.

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Поплавать решаются даже те, кто сначала не собирался. Весь секрет в тёплых костюмах. Они сделаны из двухслойного неопрена толщиной шесть миллиметров.

[Ольга Робача, директор ледокола Polar Explorer]:

«Люди понимают, что это совсем нестрашно, и не обязательно уметь плавать – в этих костюмах нельзя утонуть, и они очень тёплые. Их надевают поверх обычной одежды, это не купальник».

Персонал помогает надеть костюмы, а потом люди погружаются в воду, а вернее плавают на поверхности. На ледоколе есть даже свой фотограф, который запечатлеет ледяное купание.

[туристка из США]:

«Мне понравилось. Это полностью оправдало мои ожидания и даже их превзошло».

Круиз длится три часа. Цена билета, не считая наземного трансфера, – 285 евро. Гостям бесплатно дают тёплый сок, а еду можно купить в кафе на борту. На судне также есть кинозал, где показывают короткий фильм о ледоколах всего мира.

В этом сезоне компания ожидает на борту Polar Explorer до 18 тысяч туристов.

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