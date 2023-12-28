Аргентинцы вышли с протестом против экономических реформ Хавьера Милея

В Буэнос-Айресе тысячи аргентинцев вышли с протестом против реформ нового президента Хавьера Милея. Его администрация представила..

[Мануэль Адорни, пресс-секретарь президента]:

«Вы увидите, когда прочтёте этот (документ), что меры включают в себя глубокие, необходимые и срочные реформы в налоговой, трудовой и уголовной сферах, а также в энергетике и избирательных законах».

В Буэнос-Айресе тысячи аргентинцев вышли с протестом против реформ нового президента Хавьера Милея. Его администрация представила в Конгрессе пакет мер, которые призваны восстановить экономику страны. Реформы отменят или изменят более 300 законов, с помощью которых государство десятилетиями активно вмешивалось в экономическую деятельность.

Протесты против реформ Милея организовали аргентинские профсоюзы с социалистическими и перонистскими взглядами. Всеобщая конфедерация труда уже обратилась в суд с жалобой на реформы.

Президент планирует ограничить власть профсоюзов и сделать увольнение работников менее обременительным для владельцев компаний. Он также хочет ограничить возможность устраивать протесты для тех, кто работает в важных сферах, таких как медицина, общественный транспорт и образование. Людям уже запретили перекрывать движение на дорогах, а также брать на демонстрации детей и подростков.

[Эдуардо Беллибони, лидер левых]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Милей также планирует не продлевать 7000 контрактов с госслужащими, чтобы сэкономить государственные деньги. Кроме того, с января в стране сократят щедрые государственные субсидии на топливо и транспорт.

Если Конгресс не поддержит реформы, то президент может провести референдум.

Протесты в Буэнос-Айресе в основном прошли мирно. Только несколько групп радикально настроенных людей вступили в стычки с полицией. Правоохранители задержали не менее шести человек.

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