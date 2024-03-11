Необычное количество мёртвых кайр находят на побережье Франции

Необычно много туш обыкновенных кайр в последнее время находят на атлантическом побережье Франции. Экологи предупреждают, что..

Необычно много туш обыкновенных кайр в последнее время находят на атлантическом побережье Франции. Экологи предупреждают, что родственники морских пингвинов могут погибать из-за изменения климата и загрязнения океана.

Антуан Превель — волонтёр международной некоммерческой организации по охране морской среды.

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[Антуан Превель, волонтёр Sea Shepherd]:«Мы патрулируем эти пляжи каждый день и находим кайр почти каждый день. Зависит от погодных условий».

По данным французских зоологов, с начала года на атлантическом побережье Франции нашли более 500 мёртвых птиц.

В Ла-Рошели учёные пытаются понять причины этого явления.

[Джером Форт, сотрудник исследовательского института CNRS]:«Кайры – это вид, который не выживет, если не будет питаться в течение двух или трёх дней, у них нет запасов энергии, поэтому им нужно есть почти постоянно. Если правильно питаться не выйдет, они тратят больше энергии и умирают от истощения».

Недавние случаи произошли после штормов или сильного ветра.

Исследователи говорят, что одной из причин гибели кайр может быть изменение климата, которое приводит к более частым и сильным штормам, изнуряющим птиц.

Также есть несколько других возможных объяснений, включая микропластик и химическое загрязнение.

Фактором может быть и то, что рыбы, на которую они охотятся, стало меньше. Она также переместилась ближе к берегу из-за изменения климата и чрезмерного вылова.

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