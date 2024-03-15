Женщина из Туниса подобрала 400 бездомных кошек и 22 собаки

Жительница Туниса Худа Бушахда каждый день окружена любовью сотен животных. В двухэтажном доме, который она арендует..

Жительница Туниса Худа Бушахда каждый день окружена любовью сотен животных. В двухэтажном доме, который она арендует в Хаммамете, живут 400 кошек и 22 собаки. Все были бездомными. [Худа Бушахда, владелица приюта для животных]:«Я стараюсь дать им то, чего у них не было на улице: безопасность, еду, тепло и чистую воду».

Худа начала спасать животных больше десяти лет назад. Подбирает на улице больных и покалеченных кошек. Родственники стали её осуждать. Женщина арендовала дом и живёт отдельно. Говорит, что не может остаться равнодушной, когда видит, что животному нужна помощь. Со временем питомцев стало очень много.

[Худа Бушахда, владелица приюта для животных]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Женщине пришлось оставить работу, чтобы заботиться о подопечных. Некоторых кошек-инвалидов надо кормить самой. Других хлопот тоже много.

[Худа Бушахда, владелица приюта для животных]:

«Сколько бы я не сделала для них, всё равно чувствую, что делаю недостаточно. Я всегда прошу у них прощения. Говорю им: простите меня. Это правда».

Содержать животных Худе помогают некоторые ассоциации, а также просто сердобольные люди, включая владельцев дома. Но денег всё равно не хватает. Например, за лечение у ветеринара платить нечем.

Худа говорит, что хочет спасти всех бездомных кошек в Тунисе, которые больны или ранены. Но пока не может брать новых питомцев. Она говорит, что для безработного человека приют – непосильная ноша. Надеется, что у неё будет больше спонсоров.

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