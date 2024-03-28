Охота за яйцами: пасхальное развлечение подготовили для питомцев зоопарка в Германии

Особое зрелище подготовили для гостей зоопарка в немецком городе Гельзенкирхен. Здесь уже начали праздновать Пасху. Питомцев..
Дата загрузки: 2024-03-28
Для камчатских бурых медведей братьев Юрия и Коли сделали яйца из муки и воды. Внутрь положили орехи и фрукты.
[Бьёрн Унгер, смотритель зоопарка]:
«Наши камчатские бурые медведи всеядны. Питаются животной и растительной пищей. Поэтому мы очень гибко подходим к тому, что выбрать для начинки. Но орехи вызывают у медведей особый восторг».
Макаки и карликовые мангусты получили обычные варёные яйца.
[Яна Перцлмайер, смотрительница зоопарка]:
«Они тоже их любят. Для них это что-то особенное. Естественно, продукты животного происхождения всегда вкуснее листьев».
Конечно, животные ничего не знают о Пасхе. Но зато любят искать и добывать еду. Так что эти угощения скрашивают однообразную жизнь в зоопарке. Ну а публике интереснее наблюдать за зверями.
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