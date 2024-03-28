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Охота за яйцами: пасхальное развлечение подготовили для питомцев зоопарка в Германии

Охота за яйцами: пасхальное развлечение подготовили для питомцев зоопарка в Германии

Особое зрелище подготовили для гостей зоопарка в немецком городе Гельзенкирхен. Здесь уже начали праздновать Пасху. Питомцев..

Дата загрузки: 2024-03-28

Охота за яйцами: пасхальное развлечение подготовили для питомцев зоопарка в Германии
Особое зрелище подготовили для гостей зоопарка в немецком городе Гельзенкирхен. Здесь уже начали праздновать Пасху. Питомцев угощают яйцами.

Для камчатских бурых медведей братьев Юрия и Коли сделали яйца из муки и воды. Внутрь положили орехи и фрукты.

[Бьёрн Унгер, смотритель зоопарка]:
«Наши камчатские бурые медведи всеядны. Питаются животной и растительной пищей. Поэтому мы очень гибко подходим к тому, что выбрать для начинки. Но орехи вызывают у медведей особый восторг».

Макаки и карликовые мангусты получили обычные варёные яйца.

[Яна Перцлмайер, смотрительница зоопарка]:

«Они тоже их любят. Для них это что-то особенное. Естественно, продукты животного происхождения всегда вкуснее листьев».

Конечно, животные ничего не знают о Пасхе. Но зато любят искать и добывать еду. Так что эти угощения скрашивают однообразную жизнь в зоопарке. Ну а публике интереснее наблюдать за зверями.
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