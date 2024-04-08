Экскурсия по туалетам стала популярным развлечением для туристов в Токио

Необычные экскурсии начали проводить в Токио. Это туры по туалетам в районе Сибуя. В маршрут входят..

Необычные экскурсии начали проводить в Токио. Это туры по туалетам в районе Сибуя. В маршрут входят 17 штук.

Это высокотехнологичные туалеты, в которых есть подогрев сидений, автоматический смыв и даже фоновый шум, который заглушает нежелательные звуки. Кроме того, все эти туалеты – маленькие произведения искусства.

Например, есть вот такой, в форме шара. Есть с прозрачными цветными кабинками. Они становятся матовыми, когда внутрь заходит человек. А этот туалет называется «Прогулка по лесу». Пять строений снаружи задекорировали кедровыми досками, чтобы туалет гармонировал с парком.

[Такао Карино, турист из Осаки]:

«В Японии больше нет ничего подобного. Это необычно, уникально и, честно говоря, потрясающе. Я также рад возможности посетить туристические места в Сибуе». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«В США или моей родной Франции я просто не хожу (в общественные туалеты). А здесь, в Токио, я счастлива в них побывать, потому что там очень чисто, безопасно, и они настолько разные, что кажется, будто каждый раз совершаешь новое открытие».

Проект «Токийский туалет» запустили в 2020-м году. В нём участвовали известные архитекторы из Японии и дизайнер из Великобритании. Цель – изменить отношение людей к общественным туалетам. Многие считают их тёмными, грязными и пугающими.

[Юмико Ниси, менеджер туристической ассоциации Сибуи]:

«Возможно, новые туалеты не похожи на обычные. Они удобные, чистые и яркие. Даже дети могут легко ими пользоваться. В этом особенность этих туалетов».

Изначально авторы проекта не собирались превращать туалеты в туристические объекты. Но потом решили, что такие экскурсии привлекут внимание путешественников к самому району Сибуя, где есть много примечательного.

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