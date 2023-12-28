Слоновий конкурс красоты устроили в Непале
Слоновий конкурс красоты устроили в непальском селении Саураха. Перед жюри встала непростая задача – выбрать лучшего..
Дата загрузки: 2023-12-28
Слоновий конкурс красоты устроили в непальском селении Саураха. Перед жюри встала непростая задача – выбрать лучшего из лучших. Дрессировщики потратили много часов на то, чтобы помыть и раскрасить замысловатыми узорами своих подопечных. Некоторым даже сделали маникюр.
В Саурахе останавливаются тысячи туристов, которые приезжают в национальный парк «Читван». Каждый год в конце декабря здесь проходит фестиваль слонов. Помимо конкурса красоты, проводят гонки и футбольные матчи со слонами.
[Бинод Тималсина, судья конкурса]:
«У нас девять критериев для оценки слона. Самое важное – это строение тела, потом следуют украшения, затем походка, послушание, чистота ногтей и других частей тела».
Дрессировщики говорят, что заботиться о слонах непросто.
[дрессировщик слонов]:
«Каждый день мы просыпаемся в 5 утра и убираем тхаан – жилище слона. Помыв животное, идём в джунгли за кормом. Его раздаём вечером. Мы возвращаемся домой к 8 утра и даём слонам крупу и другую еду, которую они любят».
В Саурахе останавливаются тысячи туристов, которые приезжают в национальный парк «Читван». Каждый год в конце декабря здесь проходит фестиваль слонов. Помимо конкурса красоты, проводят гонки и футбольные матчи со слонами.
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