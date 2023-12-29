Из окон знаменитого парижского ресторана откроется вид на церемонию открытия Олимпиады-2024

Изумительный вид на собор Парижской Богоматери открывается из окон старинного ресторана «Ла Тур д'Аржан», или «Серебряная..

Изумительный вид на собор Парижской Богоматери открывается из окон старинного ресторана «Ла Тур д’Аржан», или «Серебряная башня». История заведения насчитывает 400 лет. Здесь бывали Мэрилин Монро, Бриджит Бардо, Анджелина Джоли и много других кинозвёзд, а также политиков и бизнесменов.

Ресторан недавно открылся после масштабной реконструкции, которая шла полтора года. Обновлён обеденный зал, появилась открытая кухня, персонал наполовину поменялся. Сколько потрачено на ремонт, не раскрывают, но говорят, что оборот уже увеличился в полтора раза.

[Стефан Трапье, менеджер ресторана]:

«На самом деле, всё изменилось и не изменилось. <…> Энергетика новая, но, с другой стороны, философия та же самая. Это особая атмосфера семейного уюта, потому что у нас – как дома в своей семье. Эта невероятно тёплая атмосфера сохранилась».

Фирменное блюдо – прессованная утка, приготовленная по особому рецепту. Ресторан ведёт подсчёт каждой тушки и выдаёт клиентам сертификат с номером съеденной птицы. Их здесь с 1890 года приготовили уже больше миллиона.

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А вот это необычное блюдо называется «таинственное яйцо».

[Янник Франк, шеф-повар]:

«Нужно приготовить яичный белок, но не желток. Клиенты очень удивляются, не зная тайны. Они часто спрашивают, как мне удаётся оставить желток сырым, а белок приготовить. К сожалению, я не могу сказать. Секрет есть секрет. Вуаля».

Ресторан также славится своим винным погребом, в котором хранятся 320 000 бутылок. Винная карта представляет собой книгу весом восемь килограммов. В ней перечислены названия 14 000 французских вин. Погреб всегда под охраной.

Владеет рестораном Андре Террай. Его предки купили «Серебряную башню» в начале прошлого века.

Сейчас в ресторане ждут, когда клиенты начнут бронировать места на 26 июля следующего года. В этот день в самом сердце Парижа пройдёт церемония открытия летней Олимпиады. К этому времени собор Парижской Богоматери освободят от лесов.

[Андре Террай, владелец ресторана]:

«У нас места в первом ряду, откуда откроется вид на церемонию открытия Олимпийских игр. Это большая привилегия. Всё начнётся прямо здесь».

Комплексный обед в ресторане стоит до 440 евро. Новогодний стол обойдётся в 780 евро на человека без учёта вин. В зале площадью 170 квадратных метров одновременно могут обслуживать 50 клиентов.

Здесь также есть открытая терраса, а кроме того, – апартаменты с собственной сауной. Цена за ночь – 9000 евро.

Считается, что история заведения началась в конце XVI века. Тогда на этом месте находился постоялый двор, где подавали паштеты из мяса дичи.

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