Под Парижем открылась Олимпийская деревня

Символический ключ от Олимпийской деревни вручили председателю оргкомитета Париж-24. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал это событие символическим.

Деревня расположена в семи километрах от центра Парижа и занимает площадь в 52 гектара. Здесь 82 здания. Для спортсменов подготовили 3000 квартир. На строительство ушло почти два миллиарда евро. В работах были заняты 4000 человек.

[Эмманюэль Макрон, президент Франции]:

«Я знаю, что это очень эмоциональный день для всех вас. И я хочу сказать, как все мы гордимся, как я горжусь проделанной вами работой. Вы сделали это вовремя, в рамках бюджета, с соблюдением экологических и социальных стандартов. Спортсменов во время Игр ждут самые лучшие условия».

Деревня примет более 14 000 спортсменов и работников. Затем здесь поселятся 9000 участников Паралимпийских игр.

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Здесь будет круглосуточно работать столовая. За день в ней смогут готовить 40 000 порций.

Для удобства атлетов построили фитнес-центр с тренажёрами, а также две сауны. Кроме того, есть семь тренировочных площадок для разных видов спорта.

Также на территории откроется больница и антидопинговый центр. Для передвижения по деревне закупили 200 велосипедов. Кроме того, будут ходить электрические автобусы.

[Эмманюэль Макрон, президент Франции]:

«Мы участвуем в приключении века, поскольку знаем, что Олимпийские и Паралимпийские игры (у нас) пройдут в первый раз за сто лет».

После Олимпиады деревню преобразуют в жилой район, рассчитанный на 6000 человек. Здесь будут две школы, шумозащитная стена, велосипедные дорожки, ведущие в Париж, и новый мост через Сену. В офисных зданиях смогут работать 6000 сотрудников.

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