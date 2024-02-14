Роскошный бал-маскарад стал изюминкой Венецианского карнавала

Здесь стираются границы между прошлым и настоящим. По залам старинного здания прогуливаются дамы в масках и..
Дата загрузки: 2024-02-14
[Адриана Меле, туристка из Неаполя]:
«Я приезжаю уже в третий раз, потому что это удивительное мероприятие. Это одно из самых красивых событий, на которых я когда-либо бывала. Думаю, благодаря балу карнавал в Венеции становится незабываемым и чудесным».
Помимо итальянцев, на бал приезжают туристы из Европы, Австралии и Америки.
[Джулия Пишко, туристка из США]:
«Это волшебство. Моя крёстная увидела сюжет об этом в новостях в Америке и решила приехать. Антония (организатор бала) дала нам платья. Это прекрасно».
Гости платят от 800 до 5000 евро, чтобы насладиться праздничным ужином, посмотреть выступления и поучаствовать в съёмках фантастического фильма. В этом году он называется «Увлечённость карнавалом».
Этот бал-маскарад проходит в Венеции уже 30 лет. Его организует дизайнер Антония Сауттер.
[Антония Сауттер, организатор бала]:
«Я всегда считала, что страсть может закончиться, но увлечённость – никогда. И я очень увлечена карнавалом. Я каждый день проживаю, думая о бале, представлениях и костюмах. Размышляю о том, чем удивить гостей, как пробудить в них мечты и хорошо провести это чудесное время, которое называется Карнавалом, где радость – это искусство».
Антония проводит балы, чтобы гости больше узнавали о традициях, культуре и искусстве Венеции. Ей помогают 400 сотрудников. Подготовка к балу-маскараду идёт целый год. Тематика всегда разная.
На мероприятие приезжает примерно 500 гостей. Большинство приобретают или берут напрокат наряды в ателье Антонии. Там их ждёт ассортимент из 1500 платьев и костюмов, пошитых по моде разных эпох.
Венецианский карнавал проходит каждый год перед сорокадневным постом, предшествующим Пасхе.
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