Здесь стираются границы между прошлым и настоящим. По залам старинного здания прогуливаются дамы в масках и..

[Адриана Меле, туристка из Неаполя]:

«Я приезжаю уже в третий раз, потому что это удивительное мероприятие. Это одно из самых красивых событий, на которых я когда-либо бывала. Думаю, благодаря балу карнавал в Венеции становится незабываемым и чудесным».

Здесь стираются границы между прошлым и настоящим. По залам старинного здания прогуливаются дамы в масках и роскошных нарядах и их спутники в не менее эффектных костюмах. Это бал-маскарад – одно из самых ярких событий Венецианского карнавала. Гостей развлекают артисты, танцоры и певцы.

Помимо итальянцев, на бал приезжают туристы из Европы, Австралии и Америки.

[Джулия Пишко, туристка из США]:

«Это волшебство. Моя крёстная увидела сюжет об этом в новостях в Америке и решила приехать. Антония (организатор бала) дала нам платья. Это прекрасно».

Гости платят от 800 до 5000 евро, чтобы насладиться праздничным ужином, посмотреть выступления и поучаствовать в съёмках фантастического фильма. В этом году он называется «Увлечённость карнавалом».

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Этот бал-маскарад проходит в Венеции уже 30 лет. Его организует дизайнер Антония Сауттер.

[Антония Сауттер, организатор бала]:

«Я всегда считала, что страсть может закончиться, но увлечённость – никогда. И я очень увлечена карнавалом. Я каждый день проживаю, думая о бале, представлениях и костюмах. Размышляю о том, чем удивить гостей, как пробудить в них мечты и хорошо провести это чудесное время, которое называется Карнавалом, где радость – это искусство».

Антония проводит балы, чтобы гости больше узнавали о традициях, культуре и искусстве Венеции. Ей помогают 400 сотрудников. Подготовка к балу-маскараду идёт целый год. Тематика всегда разная.

На мероприятие приезжает примерно 500 гостей. Большинство приобретают или берут напрокат наряды в ателье Антонии. Там их ждёт ассортимент из 1500 платьев и костюмов, пошитых по моде разных эпох.

Венецианский карнавал проходит каждый год перед сорокадневным постом, предшествующим Пасхе.

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