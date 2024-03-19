Парижский кондитер создал необычное пирожное к Олимпийским играм

Новое пирожное под названием «Трамплин для прыжков в воду» появится этим летом в Париже во время..

[Раамин Самийи, кондитер]:

«Пирожное состоит из бисквита, пропитанного кофе, кофейного крема и ганаша из горького шоколада».

Новое пирожное под названием «Трамплин для прыжков в воду» появится этим летом в Париже во время Олимпийских игр. Его создал французский кондитер и пловец-любитель Раамин Самийи. За основу взял рецепт знаменитого торта «Опера».

Кондитер также добавил в прослойку рисовые хлопья, бобы тонка и элитную соль «флёр де сель». Сверху пирожное покрыто глазурью серого цвета для сходства с настоящим трамплином.

На создание такого десерта кондитера вдохновила его любовь к водному спорту.

[Раамин Самийи, кондитер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Нырять с трамплина – это целое искусство. Поэтому воплотить всё это в кондитерском изделии оказалось сложной задачей. В пирожном «Трамплин для прыжков в воду» можно найти все соответствующие элементы – воздушность, хруст, как при ударе о воду, и тому подобное, что довольно интересно».

Раамин много лет увлекается прыжками в воду и участвует в любительских соревнованиях. Его тренирует олимпийский чемпион Лоис Шимчак. Идея с пирожным ему понравилась.

[Лоис Шимчак, спортсмен]:

«У пирожного интригующая форма. Становится интересно, что это такое. А когда понимаешь, что это трамплин для прыжков в воду, возникает любопытство. А почему бы и нет? Может быть, это вдохновит молодёжь приходить в бассейн и пробовать себя в этом виде спорта».

Раамин держит кондитерскую в Париже. Продаёт пончики, но не обычные, а с разными вкусами, к тому же по-разному украшенные. Новое пирожное будет предлагать покупателям только во время Олимпиады. Она пройдёт с 26 июля по 11 августа.

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