В Нью-Йорке сказали плохим воспоминаниям: «Скатертью дорога»

Всё самое плохое – в огонь. На Таймс-сквер в Нью-Йорке прощаются с неприятными воспоминаниями 2023 года..

Всё самое плохое – в огонь. На Таймс-сквер в Нью-Йорке прощаются с неприятными воспоминаниями 2023 года и говорят им: «Скатертью дорога». Многим это помогает с надеждой посмотреть в будущее.

Тамара написала на листе бумаги, что её сестра борется с раком.

[Тамара Литт, жительница Нью-Йорка]:

«У моей сестры на седьмом месяце беременности обнаружили рак. Так что это, на самом деле, плохой год. Но ей уже намного лучше. И мы готовы с этим попрощаться».

Желающих сжечь плохие воспоминания – уже целая очередь. Кто-то устал от учёбы, кто-то – от материальных проблем, а кому-то надоело жить в тревоге.

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В этот раз плохие воспоминания сгорают особенно эффектно.

[Ти Джей Уитхэм, сотрудник организации Times Square Alliance]:

«В этом году всё по-особенному, потому что сегодня с нами волшебник. Люди пишут на пиробумаге о том, от чего хотят избавиться. А затем волшебник чудесным образом это сожжёт. Вспышка – и это исчезает навсегда».

Такую церемонию проводят на Таймс-сквер уже 17 лет.

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