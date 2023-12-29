Китайская Xiaomi представила свой первый электромобиль

Китайская корпорация Xiaomi представила свой первый электромобиль. Презентация прошла в Пекине. Компания сразу же заявила, что..

Китайская корпорация Xiaomi представила свой первый электромобиль. Презентация прошла в Пекине. Компания сразу же заявила, что стремится войти в пятёрку крупнейших автопроизводителей мира.

Электрический седан получил название SU7 – сокращение от Speed Ultra. Выпускать автомобиль будут в двух версиях. Базовая с задним приводом оснащена двигателем в 300 лошадиных сил. Развивает скорость до 210 километров в час. Запас хода – почти 670 километров.

У полноприводной версии электрическая установка мощностью 673 лошадиных силы. Максимальная скорость – 265 километров в час. Одного заряда хватит на 800 километров. Цены на машины пока не объявлены.

По мнению производителя, SU7 составит конкуренцию таким электрокарам, как Tesla Model S и Porsche Taycan Turbo.

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Новинка поступит в продажу в 2024 году. Её дебют пришёлся как раз на то время, когда авторынок Китая – крупнейший в мире – перенасыщен. Спрос на автомобили снизился, что спровоцировало жестокую ценовую войну.

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