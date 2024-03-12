Выставки, посвящённые кактусам и цветочному дизайну, открылись в музее Ива Сен-Лорана в Марракеше

Кактусы стали главными героями новой выставки в музее Ива Сен-Лорана в Марракеше – исторической столице Марокко...
Дата загрузки: 2024-03-12
Суккуленты впечатляют способностью выживать в самых засушливых регионах. По-арабски кактус называется «саббар», что означает стойкость и терпение.
Помимо живых растений, на выставке есть и засушенные. Это старинные экземпляры пахицереуса, собранные в Мексике в конце XIX или начале XX века.
Кактусы, несмотря на простоту облика, нередко вдохновляли художников. Некоторые писали картины соком этих растений.
[Марк Жансон, ботаник и куратор выставки]:
«На этой выставке представлены разнообразные работы, выполненные в разное время, начиная с XVIII века и заканчивая современностью. Картины созданы художниками из Европы и Марокко».
Цель выставки – показать связь искусства и природы.
Эта идея прослеживается и на другой выставке, которая одновременно проходит в соседних залах. Она называется «Цветы Ива Сен-Лорана». Экспонаты предоставил партнёрский музей из Парижа.
[Алексис Сорнин, директор музея Ива Сен-Лорана в Марракеше]:
«Некоторые цветочные мотивы узнаваемы. Они выполнены в виде аппликаций, вышивки или принтов. Розу, лилию и другие подобные цветы публика узнает, а некоторые труднее узнать или не узнать совсем, поскольку это плод воображения дизайнера и наших партнёров».
На выставке представлены 40 нарядов, а также украшения. Можно увидеть и эскизы модных дизайнеров. Экспозиция включает в себя также стихи, посвящённые цветам. Так гости выставки могут провести параллель между модой и поэзией.
[туристка из Франции]:
«Стихи, в которых во все времена воспевали природу и которые ассоциируются с этой выставкой, просто великолепны. Очень приятно прочитать строки стихов, а потом рассматривать наряды и вышивку».
Выставка «Кактус» продлится до 7 июля, а «Цветы Ива Сен-Лорана» – до 5 января следующего года.
Короткая ссылка на эту страницу: