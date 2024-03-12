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Выставки, посвящённые кактусам и цветочному дизайну, открылись в музее Ива Сен-Лорана в Марракеше

Выставки, посвящённые кактусам и цветочному дизайну, открылись в музее Ива Сен-Лорана в Марракеше

Кактусы стали главными героями новой выставки в музее Ива Сен-Лорана в Марракеше – исторической столице Марокко...

Дата загрузки: 2024-03-12

Выставки, посвящённые кактусам и цветочному дизайну, открылись в музее Ива Сен-Лорана в Марракеше
Кактусы стали главными героями новой выставки в музее Ива Сен-Лорана в Марракеше – исторической столице Марокко. В мире известны 1700 видов этих колючих растений. В местном парке Мажорель, принадлежавшем Иву Сен-Лорану, тоже обширная коллекция кактусов – более 60 видов.

Суккуленты впечатляют способностью выживать в самых засушливых регионах. По-арабски кактус называется «саббар», что означает стойкость и терпение.

Помимо живых растений, на выставке есть и засушенные. Это старинные экземпляры пахицереуса, собранные в Мексике в конце XIX или начале XX века.

Кактусы, несмотря на простоту облика, нередко вдохновляли художников. Некоторые писали картины соком этих растений.

[Марк Жансон, ботаник и куратор выставки]:
«На этой выставке представлены разнообразные работы, выполненные в разное время, начиная с XVIII века и заканчивая современностью. Картины созданы художниками из Европы и Марокко».

Цель выставки – показать связь искусства и природы.

Эта идея прослеживается и на другой выставке, которая одновременно проходит в соседних залах. Она называется «Цветы Ива Сен-Лорана». Экспонаты предоставил партнёрский музей из Парижа.

[Алексис Сорнин, директор музея Ива Сен-Лорана в Марракеше]:
«Некоторые цветочные мотивы узнаваемы. Они выполнены в виде аппликаций, вышивки или принтов. Розу, лилию и другие подобные цветы публика узнает, а некоторые труднее узнать или не узнать совсем, поскольку это плод воображения дизайнера и наших партнёров».

На выставке представлены 40 нарядов, а также украшения. Можно увидеть и эскизы модных дизайнеров. Экспозиция включает в себя также стихи, посвящённые цветам. Так гости выставки могут провести параллель между модой и поэзией.

[туристка из Франции]:
«Стихи, в которых во все времена воспевали природу и которые ассоциируются с этой выставкой, просто великолепны. Очень приятно прочитать строки стихов, а потом рассматривать наряды и вышивку».

Выставка «Кактус» продлится до 7 июля, а «Цветы Ива Сен-Лорана» – до 5 января следующего года.
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