Французский художник преобразил фасад престижного отеля в Рио-де-Жанейро

В Рио-де-Жанейро преобразился роскошный отель «Копакабана Пэлэс». Его светлый фасад заиграл благодаря ярким вкраплениям и теперь..

В Рио-де-Жанейро преобразился роскошный отель «Копакабана Пэлэс». Его светлый фасад заиграл благодаря ярким вкраплениям и теперь напоминает калейдоскоп.

Французский художник Даниель Бюрен оживил облик отеля, оклеив окна витражной плёнкой. Использовал жёлтый, голубой, зелёный и красный цвета. Фасад притягивает взгляд и днём, и вечером, когда уже темно.

[Даниель Бюрен, художник]:

«Это очень заметно, когда люди включают свет, входя в комнату. Так что ночью цвета окон совершенно случайно меняются».

«Копакабана Пэлэс» – самый известный и престижный отель в Рио-де-Жанейро. Здесь останавливались такие знаменитости, как Уолт Дисней, Майкл Джексон, принцесса Диана и Лучано Паваротти.

[житель Рио-де-Жанейро]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Даниель Бюрен выполняет заказ гостиничной сети Belmond. Она запустила проект «Красочная остановка», чтобы преобразить шесть своих отелей в разных странах. Французский художник уже украсил отель в Кейптауне в ЮАР. После Бразилии отправится в Тоскану и Венецию, а затем на Мальорку в Испанию.

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