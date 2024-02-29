Культовая одежда, которую носили на экране такие актёры, как Колин Фёрт, Джонни Депп и Дрю Бэрримор,..

Винтажные наряды из фильмов 90-х продадут на аукционе в Лондоне

Культовая одежда, которую носили на экране такие актёры, как Колин Фёрт, Джонни Депп и Дрю Бэрримор, продадут на аукционе. В общей сложности лотов более 60. Это костюмы, созданные для фильмов, которые уже стали кинематографической классикой.

Винтажные сокровища – часть коллекции Kerry Taylor Auctions. Почти каждое изделие создано известным дизайнером Джоном Брайтом.

Это ирландская льняная рубашка актёра Колина Фёрта из сериала «Гордость и предубеждение». Её называют «мокрая рубашка», поскольку в сериале Фёрт выходит в ней из озера. Она вызывает особый интерес.

Среди других узнаваемых нарядов – тёмный костюм Джонни Деппа из «Сонной лощины» и тщательно продуманное и элегантное платье Киры Найтли из фильма «Герцогиня».

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Глава аукционного дома говорит, что поклонники фильма 90-х годов «История вечной любви» с нетерпением ждали торгов, чтобы приобрести платье, которое надевала Дрю Бэрримор.

[Керри Тейлор, глава аукционного дома]:«Это история о Золушке, и об этом платье мечтала почти каждая маленькая девочка, которая росла в 90-х годах. Сегодня они выросли и, когда выходят замуж, то пишут мне по электронной почте, что хотят купить это платье».

Как ожидается, самым дорогим лотом станет рубиново-красный ансамбль Christian Dior, который носила Мадонна в фильме «Эвита». За него могут выручить 40-60 тысяч фунтов стерлингов.

[Керри Тейлор, глава аукционного дома]:«Этот конкретный лот создал один из лучших французских кутюрье. Его надевала одна из величайших исполнительниц XX-XXI веков Мадонна, которая снялась в великолепном фильме «Эвита»».

На аукционе также представлен наряд Хита Леджера, который он носил в фильме «Казанова», и накидка с капюшоном Мерил Стрип из фильма «Женщина французского лейтенанта».

Аукцион пройдет 5 марта в Лондоне. Вырученные средства пойдут в благотворительную организацию в области художественного образования.

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