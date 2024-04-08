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Мэр Венеции объяснил, почему посещение исторической части города станет платным

Мэр Венеции объяснил, почему посещение исторической части города станет платным

Мэр Венеции объяснил, для чего нужна плата за посещение исторической части города. Сбор начнут взимать с..

Дата загрузки: 2024-04-09

Мэр Венеции объяснил, почему посещение исторической части города станет платным
Мэр Венеции объяснил, для чего нужна плата за посещение исторической части города. Сбор начнут взимать с 25 апреля. Туристам, которые не собираются остаться на ночь, придётся платить 5 евро. Это правило распространяется не на все дни, а только на определённые, когда гостей больше всего.

[Луиджи Бруньяро, мэр Венеции]:
«Миллионы людей хотят приехать и продолжают приезжать в Венецию. Мы думаем, что из 7 миллиардов человек в мире каждый мечтает хотя бы раз побывать в Венеции. Но я подсчитал, что физически они не смогут этого сделать. Если умножить число людей на годы их жизни, пожелав каждому прожить 100 лет, и предположить, сколько дней они могут провести в Венеции, то понятно, что им просто не хватит места».

Политику платы за посещение Венеции разработали в ответ на перегруженность города туристами. При этом 80% путешественников приезжают только на день без ночёвки и тратят в городе мало денег. Туристическому сектору это не на пользу.

Теперь всем путешественникам нужно будет регистрироваться на специальном сайте и получать QR-коды. За однодневное посещение придётся заплатить сбор. Исключение предусмотрено для детей до 14 лет и тех, кто приезжает по работе, учёбе или в гости к родным.

[Луиджи Бруньяро, мэр Венеции]:
«У нас будут калитки без турникетов. Перед входом людям будут напоминать о том, что нужен QR-код и нельзя вставать в очередь без необходимых документов, поскольку возникнут проблемы. Если кто-то не знает о QR-коде или не получил его, то остаётся единственный вариант – зайти в Интернет и легко скачать код».

Полицейские и уполномоченные инспекторы будут проводить выборочные проверки. Нарушителям грозит штраф до 300 евро.

Каждый год Венецию посещают более 20 миллионов туристов. При этом в исторической части города живёт только 50 000 человек при том, что когда-то здесь было 175 000 жителей. По мнению властей, если численность упадёт до 40 000 человек, то историческая Венеция потеряет жизнеспособность.
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