Мэр Венеции объяснил, почему посещение исторической части города станет платным

Мэр Венеции объяснил, для чего нужна плата за посещение исторической части города. Сбор начнут взимать с..
Дата загрузки: 2024-04-09
«Миллионы людей хотят приехать и продолжают приезжать в Венецию. Мы думаем, что из 7 миллиардов человек в мире каждый мечтает хотя бы раз побывать в Венеции. Но я подсчитал, что физически они не смогут этого сделать. Если умножить число людей на годы их жизни, пожелав каждому прожить 100 лет, и предположить, сколько дней они могут провести в Венеции, то понятно, что им просто не хватит места».
Политику платы за посещение Венеции разработали в ответ на перегруженность города туристами. При этом 80% путешественников приезжают только на день без ночёвки и тратят в городе мало денег. Туристическому сектору это не на пользу.
Теперь всем путешественникам нужно будет регистрироваться на специальном сайте и получать QR-коды. За однодневное посещение придётся заплатить сбор. Исключение предусмотрено для детей до 14 лет и тех, кто приезжает по работе, учёбе или в гости к родным.[Луиджи Бруньяро, мэр Венеции]:
«У нас будут калитки без турникетов. Перед входом людям будут напоминать о том, что нужен QR-код и нельзя вставать в очередь без необходимых документов, поскольку возникнут проблемы. Если кто-то не знает о QR-коде или не получил его, то остаётся единственный вариант – зайти в Интернет и легко скачать код».
Полицейские и уполномоченные инспекторы будут проводить выборочные проверки. Нарушителям грозит штраф до 300 евро.
Каждый год Венецию посещают более 20 миллионов туристов. При этом в исторической части города живёт только 50 000 человек при том, что когда-то здесь было 175 000 жителей. По мнению властей, если численность упадёт до 40 000 человек, то историческая Венеция потеряет жизнеспособность.
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