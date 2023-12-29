Французская компания подарила Австралии землю под национальный парк

Это зелёный оазис среди земель с суровым климатом. Называется он ущелье Уорлдс-Энд. Здесь находится один из..
Дата загрузки: 2023-12-29
Этот кусочек природного рая выкупила французская энергетическая компания Neoen. Причём лишь для того, чтобы подарить её штату. Ущелье площадью 1000 гектаров станет национальным заповедником.
[Луи де Самбюси, директор компании Neoen Australia]:
«Мне уже посчастливилось побывать здесь несколько раз. Это место уникально».
Раньше ущелье принадлежало фермерам.
[Майк Уильямс, сотрудник службы национальных парков]:
«Это скрытая жемчужина. На дороге есть указатель с надписью, но это не даёт никакого представления об уникальности этого места. Только когда доберёшься сюда и прогуляешься вдоль русла, посмотришь на красный песок и воду, и на само ущелье, то почувствуешь, какое это особенное место».
Такой щедрый дар компания сделала в качестве компенсации за то, что построит в Южной Австралии электростанцию. Она будет преобразовывать энергию солнца и ветра и хранить излишки в аккумуляторных батареях.
Эта электростанция станет одной из крупнейших в своём роде на планете. Она сможет вырабатывать 1000 мегаватт ветровой энергии и 600 мегаватт солнечной. Аккумуляторы будут хранить 900 мегаватт.
[Сьюзан Клоуз, и. о. премьер-министра Южной Австралии]:
«Думаю, всё больше людей хотят, чтобы экология становилась лучше, а не хуже. Компании, занимающиеся возобновляемой энергетикой, как и любые другие компании, развиваясь, влияют на природу».
В следующие 30 лет французская компания будет поддерживать национальный парк. Он станет туристической достопримечательностью. Также здесь уделят внимание сохранению редких видов животных и растений.
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