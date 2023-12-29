Французская компания подарила Австралии землю под национальный парк

Это зелёный оазис среди земель с суровым климатом. Называется он ущелье Уорлдс-Энд. Здесь находится один из..

Это зелёный оазис среди земель с суровым климатом. Называется он ущелье Уорлдс-Энд. Здесь находится один из немногих постоянных источников воды северной части штата Южная Австралия. Ущелье окружено засушливыми территориями, через которые проходит так называемая линия Гойдера.

Этот кусочек природного рая выкупила французская энергетическая компания Neoen. Причём лишь для того, чтобы подарить её штату. Ущелье площадью 1000 гектаров станет национальным заповедником.

[Луи де Самбюси, директор компании Neoen Australia]:

«Мне уже посчастливилось побывать здесь несколько раз. Это место уникально».

Раньше ущелье принадлежало фермерам.

[Майк Уильямс, сотрудник службы национальных парков]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это скрытая жемчужина. На дороге есть указатель с надписью, но это не даёт никакого представления об уникальности этого места. Только когда доберёшься сюда и прогуляешься вдоль русла, посмотришь на красный песок и воду, и на само ущелье, то почувствуешь, какое это особенное место».

Такой щедрый дар компания сделала в качестве компенсации за то, что построит в Южной Австралии электростанцию. Она будет преобразовывать энергию солнца и ветра и хранить излишки в аккумуляторных батареях.

Эта электростанция станет одной из крупнейших в своём роде на планете. Она сможет вырабатывать 1000 мегаватт ветровой энергии и 600 мегаватт солнечной. Аккумуляторы будут хранить 900 мегаватт.

[Сьюзан Клоуз, и. о. премьер-министра Южной Австралии]:

«Думаю, всё больше людей хотят, чтобы экология становилась лучше, а не хуже. Компании, занимающиеся возобновляемой энергетикой, как и любые другие компании, развиваясь, влияют на природу».

В следующие 30 лет французская компания будет поддерживать национальный парк. Он станет туристической достопримечательностью. Также здесь уделят внимание сохранению редких видов животных и растений.

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