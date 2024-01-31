Как «снеговики-добряки» исполнили детские желания в Челябинске

Праздник снеговиков устроили в Челябинске. Десятки команд лепят собственное снежное чудо. Правил нет, главное – полёт фантазии. В ход идут шляпы, шарфы, шейные платки и даже очки. Ну и без морковки, конечно, не обойдёшься.

[Ирина Шафеева, участница акции «Снеговики-добряки»]:

«Погода в этом году замечательная. Самое главное, что много снега. И организаторам было намного проще подготовить нам эти площадки. Кстати, огромное им спасибо за кубы снега, которые нас ждали, когда мы пришли на эту площадку».

Это мероприятие – часть благотворительной акции «Снеговики-добряки». Её участники не только лепят фигуры из снега, но и делают подарки нуждающимся детям.

[Татьяна Назырова, участница акции «Снеговики-добряки»]:

«У нас вот такая необычная семья. Они, как вы заметили, квадратные. У нас (в России) год семьи, поэтому семья у нас. Они немножко квадратные – особенные, потому что у нас подарок был тоже для особенных детей. Это символ дружбы, семейного сплочения».

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Сделать подарок может любой. Сначала ребёнок пишет письмо Деду Морозу. Оно попадает к организаторам. Письма с просьбами принимают от детей с тяжёлыми болезнями и от тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Потом участники акции читают истории детей, узнают об их желаниях и выбирают того, кому хотят сделать подарок.

Евгений подарил гитару своему тёзке.

[Евгений Никишин, участник акции «Снеговики-добряки»]:

«Его тоже зовут Женя, и он мечтает научиться играть на гитаре. Теперь у него эта возможность есть. Я тоже в детстве мечтал научиться играть на гитаре, но родители отдали меня в футбол. К сожалению, моя мечта так и не осуществилась. Но, надеюсь, в этом мальчишке осуществится моя мечта».

В этом году в акции поучаствовали более 250 человек, включая частных лиц и коллективы организаций и компаний. Подарки получили 546 детей. А за пять лет существования проекта люди сделали более 2500 подарков.

Ну а в этом году участники мероприятия ещё и установили рекорд России, слепив на одной площадке больше 200 снеговиков.

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