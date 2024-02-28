Случай с пожилыми супругами тронул сердца 26 000 людей

Этот случай произошёл в американском ресторане. Пожилая пара сидела за столом, и муж кормил жену.

«Когда я ел двойной чизбургер, посмотрев на рядом сидящих пожилых супругов, подумал: как мило. И продолжил есть. Но, взглянув, на них ещё раз заметил, что пожилой человек кормит жену», – написал посетитель ресторана.

«Когда пожилой мужчина пошёл выбрасывать мусор, я не удержался и спросил его, как давно он женат. Тот посмотрел на меня и, смеясь, попросил угадать его возраст. После нескольких попыток он ответил, что ему 96 лет, а жене 93 года, и у неё болезнь Альцгеймера». Пожилой мужчина также добавил, что если они с супругой доживут до лета, то отметят 75 лет совместной жизни.

Посетитель ресторана разместил сообщение об этой встрече в Интернете. Им поделились более 26 тысяч пользователей. Многие оставили комментарии:

«Дойти до конца с человеком, с которым начал совместную жизнь, – это замечательно».

«Могут ли супруги быть более благословенными, чем эти? Разделить глубокую любовь, которая с возрастом только усиливается – это прекрасно».

«Настоящая любовь – это быть рядом и в хорошие, и в трудные времена, и во все времена».

Сотни людей поделились похожими историями о своих родителях и близких.