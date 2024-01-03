Допустимы ли бараньи бои: в Нигерии разгораются дебаты

На стадионе в Лагосе начинаются бараньи бои. Зрители здесь либо владеют животными, либо приходят по приглашению...

На стадионе в Лагосе начинаются бараньи бои. Зрители здесь либо владеют животными, либо приходят по приглашению.

Обычно на баранов делают ставки. Животных классифицируют по весу, как боксёров.

Для большинства владельцев это хобби. Официальной спортивной организации нет. На этот турнир пришло около 100 зрителей. 70 выставили своих баранов.

Они говорят, что это не кровавый вид спорта, поскольку бараны сражаются не насмерть и редко получают травмы.

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[Олалекан Огундаджа, владелец баранов]:«Многие люди жалуются, что бараньи бои – это жестокое обращение с животными, но у нас есть свои правила: если мы проводим соревнование, и если проливается кровь, мы прекращаем бой».

Согласно правилам, в начале турнира баранам дают нанести не более 30 ударов. А в боях, где делают ставки, судья позволяет нанести до 70 ударов.

На протяжении многих лет защитники животных выступали за запрет бараньих боёв в Нигерии. Они утверждают, что этот вид спорта может привести к повреждению мозга животных. Также, по их словам, во время турниров животных долго держат без еды под палящим солнцем.

[Кизито Нвогу, защитник животных]:«Они рассматривают барана как еду, а также как средство зарабатывания денег, не беспокоясь о благополучии животного, которое используют».

Сторонники боёв говорят, что это боевой вид спорта.

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[зритель]:«Мы воспринимаем это как развлечение. У многих нет времени пойти поиграть в футбол или что-то в этом роде, многие даже не любят смотреть футбол, баскетбол и прочее. Но на бои можно посмотреть вживую. Это возможность просто развлечься в час досуга». [зритель]:«Это то, от чего мы получаем удовольствие. Так что без этого нам не обойтись. Это часть нас. Каждое воскресенье мы приходим в разные места, чтобы посмотреть, как бьются наши бараны».