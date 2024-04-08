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Новый рекорд: кубинский экс-футболист более 12 часов отбивал мяч ногами

Новый рекорд: кубинский экс-футболист более 12 часов отбивал мяч ногами

Бывший кубинский футболист Эрик Эрнандес, которому, кстати, 56 лет, возможно побил мировой рекорд. Он непрерывно отбивал..

Дата загрузки: 2024-04-09

Новый рекорд: кубинский экс-футболист более 12 часов отбивал мяч ногами
Бывший кубинский футболист Эрик Эрнандес, которому, кстати, 56 лет, возможно побил мировой рекорд. Он непрерывно отбивал футбольный мяч ногами более двенадцати часов подряд.

Это происходило в отеле в Гаване.

[Эрик Эрнандес, бывший футболист]:
«Самое сложное – это всегда начало. Начинать всегда сложно. Но через четыре часа я начинаю чувствовать себя комфортно. А в конце я устал, не очень сильно, но устал. Самое сложное – это начало».

Предыдущий рекорд составлял 12 часов. Теперь Эрнандес ожидает, что его рекорд утвердит Книга Гиннесса. При этом за ним в течение всего времени следило несколько судей, сменяющих друг друга.

[Адриан Перес, рефери]:
«Всё началось в 8 утра, а закончилось в 20:06. Это был долгий рекорд. Эрик Эрнандес отбивал мяч только ногами на протяжении двенадцати часов шести минут и десяти секунд. Этот рекорд утомил и спортсменов, и судей».

Экс-футболист говорит, что его цель – мотивировать молодых людей стремиться к большему, а также показать, что человеческий организм способен выдержать намного больше, чем кажется.

В настоящее время Эрнандес удерживает мировой рекорд Гиннесса по наибольшему количеству отбиваний футбольного мяча головой за 30 секунд.
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