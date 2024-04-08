Новый рекорд: кубинский экс-футболист более 12 часов отбивал мяч ногами

Бывший кубинский футболист Эрик Эрнандес, которому, кстати, 56 лет, возможно побил мировой рекорд. Он непрерывно отбивал..
Дата загрузки: 2024-04-09
Это происходило в отеле в Гаване.[Эрик Эрнандес, бывший футболист]:
«Самое сложное – это всегда начало. Начинать всегда сложно. Но через четыре часа я начинаю чувствовать себя комфортно. А в конце я устал, не очень сильно, но устал. Самое сложное – это начало».
Предыдущий рекорд составлял 12 часов. Теперь Эрнандес ожидает, что его рекорд утвердит Книга Гиннесса. При этом за ним в течение всего времени следило несколько судей, сменяющих друг друга.[Адриан Перес, рефери]:
«Всё началось в 8 утра, а закончилось в 20:06. Это был долгий рекорд. Эрик Эрнандес отбивал мяч только ногами на протяжении двенадцати часов шести минут и десяти секунд. Этот рекорд утомил и спортсменов, и судей».
Экс-футболист говорит, что его цель – мотивировать молодых людей стремиться к большему, а также показать, что человеческий организм способен выдержать намного больше, чем кажется.
В настоящее время Эрнандес удерживает мировой рекорд Гиннесса по наибольшему количеству отбиваний футбольного мяча головой за 30 секунд.
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