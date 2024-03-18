Когда в 2021 году похитили 13-летнюю дочь нигерийки Эстер, женщина чуть не сошла с ума от..

Как ежедневные похищения людей в Нигерии отражаются на жизни

Когда в 2021 году похитили 13-летнюю дочь нигерийки Эстер, женщина чуть не сошла с ума от горя. Говорит, что девочка до сих пор страдает от панических атак. [Эстер Джозеф, жительница Нигерии]:«Иногда она вскакивает ночью и бежит меня обнять. Кажется, страх немного утих, но она нервничает при любом громком звуке. Если я кричу на неё, она пугается. Это потому, что они стреляли и так обращались с ними. Она всё ещё напугана».

Экономика Нигерии ухудшается, а уровень бедности растёт. В итоге похищения стали почти повседневным явлением.

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Впервые этим занялась джихадистская группировка «Боко харам» десять лет назад.

С тех пор эту тактику переняли преступные группировки без идеологической принадлежности. Они просто требуют у родственников выкуп.

И власти, похоже, не в состоянии их остановить.

7 марта в штате Кандуна боевики похитили 286 учеников и сотрудников одной школы.

За их освобождение потребовали выкуп более 620 тысяч долларов США.

Между тем, 11 марта в том же штате похитили ещё около 60 человек.

Это повергает людей в большие долги. Часто они вынуждены продавать ценное имущество, землю, скот и зерно.

Прешес вернули, поскольку мать продала всё, что у неё было, и одолжила деньги у родственников. Часть собрала местная церковь.

При этом многие жертвы похищений бросают учёбу после освобождения из-за страха, что их могут снова похитить.

По оценкам ЮНИСЕФ, по меньшей мере, 10,5 миллионов нигерийских детей не посещают школы из-за проблем с безопасностью. Это самый высокий показатель в мире.

По данным Amnesty International, только за первые две недели марта в стране похитили около 750 человек.

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