Как ежедневные похищения людей в Нигерии отражаются на жизни

Когда в 2021 году похитили 13-летнюю дочь нигерийки Эстер, женщина чуть не сошла с ума от..
Дата загрузки: 2024-03-18
«Иногда она вскакивает ночью и бежит меня обнять. Кажется, страх немного утих, но она нервничает при любом громком звуке. Если я кричу на неё, она пугается. Это потому, что они стреляли и так обращались с ними. Она всё ещё напугана».
Экономика Нигерии ухудшается, а уровень бедности растёт. В итоге похищения стали почти повседневным явлением.
Впервые этим занялась джихадистская группировка «Боко харам» десять лет назад.
С тех пор эту тактику переняли преступные группировки без идеологической принадлежности. Они просто требуют у родственников выкуп.
И власти, похоже, не в состоянии их остановить.
7 марта в штате Кандуна боевики похитили 286 учеников и сотрудников одной школы.
За их освобождение потребовали выкуп более 620 тысяч долларов США.
Между тем, 11 марта в том же штате похитили ещё около 60 человек.
Это повергает людей в большие долги. Часто они вынуждены продавать ценное имущество, землю, скот и зерно.
Прешес вернули, поскольку мать продала всё, что у неё было, и одолжила деньги у родственников. Часть собрала местная церковь.
При этом многие жертвы похищений бросают учёбу после освобождения из-за страха, что их могут снова похитить.
По оценкам ЮНИСЕФ, по меньшей мере, 10,5 миллионов нигерийских детей не посещают школы из-за проблем с безопасностью. Это самый высокий показатель в мире.
По данным Amnesty International, только за первые две недели марта в стране похитили около 750 человек.
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