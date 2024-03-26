В Нигерии освободили более 100 похищенных школьников

Радостный момент в Нигерии. Здесь из плена боевиков освободили более 100 заложников. Это школьники и персонал..

Радостный момент в Нигерии. Здесь из плена боевиков освободили более 100 заложников. Это школьники и персонал школы.

[Уба Сани, губернатор штата Кадуна]:

«Сегодня с Божьей помощью все похищенные дети снова здесь в безопасности».

Нападение на школу в городе Курига в северо-западном штате Кадуна было совершено 7 марта. Боевики похитили 287 человек. Некоторым потом удалось сбежать.

Армия Нигерии освободила 137 заложников – 76 девочек и женщин и 61 мальчика и мужчину. Операцию провели в соседнем штате Замфара. Шестерых освобождённых отправили в больницу. Также один мужчина, как предполагается, погиб в плену.

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[Майиренсо Сарасо, генерал-майор Армии Нигерии]:

«К сожалению, сотрудника школы господина Абубакара с нами нет. Сообщили, что он умер в плену».

Захватчики требовали выкуп в размере 690 тысяч долларов США. Заложников освободили за несколько дней до крайнего срока выплаты выкупа. Власти Нигерии утверждают, что выкуп не выплачивали. При этом анонимный источник при службе безопасности сообщил, что видел в районе операции 14 чёрных сумок, в которых могли находиться деньги для выкупа.

Губернатор Кадуны сказал, что освобождены все заложники. Однако так ли это, пока неясно, поскольку разница в названном числе похищенных и освобождённых составляет несколько десятков человек.

В Нигерии похищения школьников и других людей происходят регулярно. Как правило, бандиты делают это ради выкупа. Из-за этого миллионы нигерийский детей перестали ходить в школы.

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