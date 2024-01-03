Британские учёные: ежедневная короткая прогулка может стать спасением для сердца

Пробежка в местном парке, очевидно, принесёт немалую пользу для здоровья. Но исследователи говорят, что даже умеренная..

Пробежка в местном парке, очевидно, принесёт немалую пользу для здоровья. Но исследователи говорят, что даже умеренная активность играет роль.

Учёные из Института спорта Университетского колледжа Лондона оценили, как различные виды физической активности влияют на работу сердца.

Они проанализировали данные 15 000 человек со всего мира, включая Великобританию, Австралию, Финляндию, Данию и Нидерланды. Акцент делали на тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни. Проверяли, сколько времени те проводят сидя и на ногах, а также сколько спят и как долго выполняют физические упражнения.

Исследование показало, что пять минут умеренной активности оказывают положительное влияние на здоровье сердца.

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[Джо Блоджетт, ведущий автор исследования]:«Вы получите больше пользы, если будете двигаться 10 минут, вместо того, чтобы сидеть или стоять. Мы всегда обнаруживали, что сидение, лежание или малоподвижный образ жизни оказывали наихудший эффект. Это просмотр телевизора, сидение в машине, поездка на работу, лежание на диване, время в телефоне и так далее».

При этом учёные определили, сколько времени нужно простоять, чтобы заменить пять минут физической активности.

[Джо Блоджетт, ведущий автор исследования]:«Чтобы получить ту же пользу от стояния, каждый день вместо сидения придётся стоять по паре часов».

Исследователи говорят, что полезна любая активность, не только интенсивная. При этом, если вы почти целый день сидите, то больше пользы получите именно от умеренных физических упражнений.

[Джо Блоджетт, ведущий автор исследования]:«Это может быть быстрая ходьба. Она прекрасно повышает частоту сердечных сокращений. Так что выйдите на улицу, погуляйте 20, 30, 40 минут. Чем больше упражнений вы делаете, чем быстрее идёте, тем лучше начнёт работать ваше сердце».

При этом с возрастом людям также важно сохранять баланс и гибкость. Для этого им стоит ежедневно выполнять несложные упражнения, такие как приседания, выпады, отжимания у стены, стояние на одной ноге и просто ходьба по прямой.

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