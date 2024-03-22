Теннисисты в приюте у щенков Майами-Гарденс, США Звёзды тенниса отложили ракетки и пришли в приют для..

Звёзды тенниса поиграли с щенками в приюте для животных в США

Теннисисты в приюте у щенковМайами-Гарденс, США

Звёзды тенниса отложили ракетки и пришли в приют для животных в Майами-Гарденсе в США. Здесь собак и кошек готовят к жизни рядом с людьми. Знаменитые спортсмены стараются привлечь внимание общества к бездомным животным и к тому, что им нужны хозяева.

[Алекс де Минор, теннисист]:

«Думаю, это очень важно. <…> Нам позволили провести здесь этот удивительный турнир. Здорово, что мы участвуем в таких мероприятиях, узнаём что-то новое и помогаем разными способами. И нас не пришлось уговаривать прийти к этим щенкам».

Теннисисты поиграли с собаками и осмотрели здание с вольерами.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Кэти Боултер, теннисистка]:

«Я очень люблю животных. Это раскрывает мои лучшие стороны. Мне очень спокойно рядом с животными, чувствуешь тепло и расслабляешься. Мне это нравится».

Помочь приютским собакам пришли австралийско-испанский теннисист Алекс де Минор, британка Кэти Боултер, норвежец Каспер Рууд, болгарский спортсмен Григор Димитров и американка Джессика Пегула.

Короткая ссылка на эту страницу: