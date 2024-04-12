Кенийские зоозащитники призывают ограничить охоту на слонов в соседней Танзании

По зелёным просторам парка дикой природы «Амбосели» в Кении шествует стадо слонов. Здесь эти животные находятся..

По зелёным просторам парка дикой природы «Амбосели» в Кении шествует стадо слонов. Здесь эти животные находятся под охраной государства. Страна использует их для привлечения туристов.

Впрочем, защитники природы всё больше обеспокоены. Говорят, что кенийские слоны – под угрозой из-за лицензированной охоты в соседней Танзании. Недавно трёх слонов застрелили охотники в приграничном районе.

Танзания каждый год выдаёт лицензии на трофейную охоту богатым спортивным охотникам. Так же делают в Зимбабве, Намибии, Ботсване и ЮАР. А Кения, как и Габон, все свои доходы получают от сафари в дикой природе.

Кенийские защитники природы и чиновники теперь призывают Танзанию ограничить охоту за трофеями у границы с Кенией.

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[Джозеф Оле Ленку, губернатор округа Каджиадо]:«Трофейная охота в Танзании должна быть разрешена в центре страны, а не в районах, граничащих с Кенией, потому что это мешает нашей природоохранной деятельности».

По словам защитников природы, охота в Танзании продолжается в паре десятков километров от границы. При этом три убитых недавно слона принадлежали к так называемой группе супербивней. То есть бивни у них были очень длинными.

[Ричард Бонэм, сотрудник природоохранной организации]:«Родословная бивней «Амбосели», вероятно, одна из лучших в мире. Поэтому с точки зрения генетики она действительно важна».

Посетители со всего мира каждый год приезжают в «Амбосели», чтобы увидеть огромных слонов, что делает их ценными с точки зрения туризма. В целом туризм – один из крупнейших источников иностранной валюты для Кении. В этом секторе работают миллионы людей.

По словам защитников природы, предлагаемый мораторий на трофейную охоту должен простираться на 40 километров в Танзанию от границы с Кенией.

Танзания взимает плату в размере 10-20 тысяч долларов за лицензию на охоту на трофейного слона.

Защитники природы говорят, что в идеале охоту должны запретить во всей стране.

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