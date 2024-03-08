В Нигерии боевики похитили 227 школьников

Вооружённые люди похитили десятки школьников на севере Нигерии. Похоже, это самое масштабное похищение детей в этой..
Дата загрузки: 2024-03-08
Инцидент произошёл в посёлке Курига.
[Сани Абдуллахи, директор школы]:
«В государственной средней школе в Куриге пропало 187 учеников, а в начальной школе пропало 125 учеников, но сейчас 25 уже вернулись». [Ильясу Мохаммед, староста деревни]:
«Как эти боевики могут приходить и забирать наших детей! Мне очень грустно. Мы из села Курига. Пожалуйста, помогите нам».
Похищение случилось вскоре после утреннего школьного собрания. По словам родителей школьников, вооружённые люди сначала открыли беспорядочную стрельбу, а потом забрали детей и скрылись в кустах.
Как сообщают местные должностные лица, часть учеников начальной школы боевики вскоре отпустили, и ещё части удалось сбежать. Таким образом, в руках злоумышленников остаётся 227 детей.
Полиция произошедшее пока никак не прокомментировала. А губернатор штата Кадуна пообещал сделать всё, чтобы освободить похищенных.
[Уба Сани, губернатор штата Кадуна]:
«С Божией помощью и под моим умелым руководством мы постараемся сделать всё возможное, чтобы вернуть каждого ребёнка».
Детей в Нигерии похищают регулярно. Так, 10 лет назад в городе Чибок террористы похитили 276 школьниц, 100 из них до сих пор числятся пропавшими без вести. А в 2021 году всего за шесть месяцев было похищено более тысячи детей.
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