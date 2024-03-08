В Нигерии боевики похитили 227 школьников

Вооружённые люди похитили десятки школьников на севере Нигерии. Похоже, это самое масштабное похищение детей в этой..

Вооружённые люди похитили десятки школьников на севере Нигерии. Похоже, это самое масштабное похищение детей в этой западноафриканской стране с 2021 года.

Инцидент произошёл в посёлке Курига.

[Сани Абдуллахи, директор школы]:

«В государственной средней школе в Куриге пропало 187 учеников, а в начальной школе пропало 125 учеников, но сейчас 25 уже вернулись». [Ильясу Мохаммед, староста деревни]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Похищение случилось вскоре после утреннего школьного собрания. По словам родителей школьников, вооружённые люди сначала открыли беспорядочную стрельбу, а потом забрали детей и скрылись в кустах.

Как сообщают местные должностные лица, часть учеников начальной школы боевики вскоре отпустили, и ещё части удалось сбежать. Таким образом, в руках злоумышленников остаётся 227 детей.

Полиция произошедшее пока никак не прокомментировала. А губернатор штата Кадуна пообещал сделать всё, чтобы освободить похищенных.

[Уба Сани, губернатор штата Кадуна]:

«С Божией помощью и под моим умелым руководством мы постараемся сделать всё возможное, чтобы вернуть каждого ребёнка».

Детей в Нигерии похищают регулярно. Так, 10 лет назад в городе Чибок террористы похитили 276 школьниц, 100 из них до сих пор числятся пропавшими без вести. А в 2021 году всего за шесть месяцев было похищено более тысячи детей.

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