В Уганде беженцы восстанавливают вырубленные ими леса

На склонах зелёных холмов в Уганде десятки беженцев сажают молодые сосны. Занимаются этим уже более шести..

На склонах зелёных холмов в Уганде десятки беженцев сажают молодые сосны. Занимаются этим уже более шести лет.

Здесь, в округе Исингиро, находится старейшее в стране поселение беженцев Накивале. Оно появилось в 1958 году. Сейчас здесь живут 180 000 человек. Поселение занимает территорию в 180 квадратных километров.

Несколько десятилетий назад здесь повсюду шумели леса. Теперь остались трава, камни да редкие кустарники.

Беженец из Бурунди Энок Твагирайесу решил вернуть природе её прежнее величие. Он живёт в Накивале более 20 лет и помнит эту местность совсем иной.

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[Энок Твагирайесу, беженец из Бурунди]:«Мы начали сажать деревья, потому что, когда приехали сюда, на всей территории Накивале были леса. Прошло семь лет, и леса не стало».

Деревья вырубают для строительства, заготавливают на дрова, а также выкорчёвывают, чтобы освободить место под сельскохозяйственные посадки.

[Клеус Бвамбале, сотрудник Института социального развития]:

«Состояние природы стало хуже из-за беженцев. Почему? У нас стало больше беженцев из ДР Конго. Каждый день и каждую ночь мы принимаем новых людей. Когда они прибывают сюда, им нужно построить дом, а для этого нужны строительные материалы. Поэтому они срубают даже немногие оставшиеся деревья».

Идею бурундийского беженца поддержали угандийские специалисты по охране окружающей среды. В Накивале создали питомник растений.

[Норберт Тумушабе, сотрудник Института социального развития]:

«Мы обучаем беженцев проращивать семена, взятые с материнской грядки. Они делают свои грядки, а потом выращивают целые сады».

Беженцы за шесть лет посадили 460 000 деревьев.

[Энок Твагирайесу, беженец из Бурунди]:

«Через пять лет мы надеемся достичь половины цели нашей программы. <…> Конечно, у нас также есть проблемы, и впереди долгий путь. Если бы мы могли получить больше семян, это помогло бы нам. Кроме того, в сухой сезон мы не можем запастись водой. Мы были бы признательны, если бы доброжелатели, такие как Институт социального развития, обеспечили бы нас водовозами для полива деревьев».

Несколько лет назад люди в Накивале пережили сильную засуху. Она длилась почти пять месяцев. Теперь, когда деревья подросли, дожди стали идти чаще.

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