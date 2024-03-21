В Бразилии восстанавливают атлантический лес, чтобы сохранить биоразнообразие

Гигантская кариниана, возвышающаяся над кронами соседних деревьев, считается символом бразильского атлантического леса. Этой примерно тысяча лет,..
Дата загрузки: 2024-03-21
Такие деревья в атлантическом лесу – уже редкость. Поэтому сюда часто приводят туристов.
[Витория Диас Лима, участница проекта Guapiaçu]:
«Это 40-метровое тысячелетнее дерево в Кашуэйра-де-Макаку. Показывая его детям, мы говорим о том, как важен лес и как важно его сохранять».
Когда-то атлантический лес занимал миллион квадратных километров. Сейчас от него осталось меньше десятой части. Его вырубали, чтобы освободить место под поля и строительство.
В последние годы бразильская некоммерческая организация с помощью спонсоров восстанавливает местную экосистему. Участники проекта поселили в лесу восемь тапиров. Этих животных истребили здесь более ста лет назад. Теперь популяцию возрождают.
[Габриэла Виана, директор проекта Guapiaçu]:
«Мы рассказываем о тапирах и объясняем, какую роль играет их присутствие в лесу. Мы делаем это посредством экологического образования. У нас есть журнал с комиксами, где персонажами выступают не только тапиры, но и другие лесные животные, обитающие в этом регионе».
Опытные специалисты сажают десятки видов деревьев. Атлантический лес – пример богатого биоразнообразия.
[Габриэла Виана, директор проекта Guapiaçu]:
«В этой низине мы посадили 120 видов деревьев, следуя техническим рекомендациям. А дальше, в Камбаре, мы просто обогатили лес. Там был только один вид, и мы добавили разные».
В 70 километрах от парка обитают львиные тамарины – эндемики Бразилии. Эти обезьяны едва не вымерли, но популяцию спасли. Сейчас здесь насчитывается 4800 особей. Теперь необходимо вырастить больше деревьев, иначе обезьянам просто не хватит места для нормальной жизни.
В восстановлении леса участвуют и экологи из разных стран мира. В прошлом году они посадили саженцы на территории в один гектар. Через семь лет здесь уже смогут жить львиные тамарины.
21 марта отмечается Международный день лесов. Тема этого года – «Леса и инновации: новые решения для лучшего мира».
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