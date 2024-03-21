В Бразилии восстанавливают атлантический лес, чтобы сохранить биоразнообразие

Гигантская кариниана, возвышающаяся над кронами соседних деревьев, считается символом бразильского атлантического леса. Этой примерно тысяча лет,..

Гигантская кариниана, возвышающаяся над кронами соседних деревьев, считается символом бразильского атлантического леса. Этой примерно тысяча лет, и растёт она в национальном парке Трес-Пикус недалеко от города Кашуэйрас-ди-Макаку.

Такие деревья в атлантическом лесу – уже редкость. Поэтому сюда часто приводят туристов.

[Витория Диас Лима, участница проекта Guapiaçu]:

«Это 40-метровое тысячелетнее дерево в Кашуэйра-де-Макаку. Показывая его детям, мы говорим о том, как важен лес и как важно его сохранять».

Когда-то атлантический лес занимал миллион квадратных километров. Сейчас от него осталось меньше десятой части. Его вырубали, чтобы освободить место под поля и строительство.

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В последние годы бразильская некоммерческая организация с помощью спонсоров восстанавливает местную экосистему. Участники проекта поселили в лесу восемь тапиров. Этих животных истребили здесь более ста лет назад. Теперь популяцию возрождают.

[Габриэла Виана, директор проекта Guapiaçu]:

«Мы рассказываем о тапирах и объясняем, какую роль играет их присутствие в лесу. Мы делаем это посредством экологического образования. У нас есть журнал с комиксами, где персонажами выступают не только тапиры, но и другие лесные животные, обитающие в этом регионе».

Опытные специалисты сажают десятки видов деревьев. Атлантический лес – пример богатого биоразнообразия.

[Габриэла Виана, директор проекта Guapiaçu]:

«В этой низине мы посадили 120 видов деревьев, следуя техническим рекомендациям. А дальше, в Камбаре, мы просто обогатили лес. Там был только один вид, и мы добавили разные».

В 70 километрах от парка обитают львиные тамарины – эндемики Бразилии. Эти обезьяны едва не вымерли, но популяцию спасли. Сейчас здесь насчитывается 4800 особей. Теперь необходимо вырастить больше деревьев, иначе обезьянам просто не хватит места для нормальной жизни.

В восстановлении леса участвуют и экологи из разных стран мира. В прошлом году они посадили саженцы на территории в один гектар. Через семь лет здесь уже смогут жить львиные тамарины.

21 марта отмечается Международный день лесов. Тема этого года – «Леса и инновации: новые решения для лучшего мира».

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