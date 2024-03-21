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В Бразилии восстанавливают атлантический лес, чтобы сохранить биоразнообразие

В Бразилии восстанавливают атлантический лес, чтобы сохранить биоразнообразие

Гигантская кариниана, возвышающаяся над кронами соседних деревьев, считается символом бразильского атлантического леса. Этой примерно тысяча лет,..

Дата загрузки: 2024-03-21

В Бразилии восстанавливают атлантический лес, чтобы сохранить биоразнообразие
Гигантская кариниана, возвышающаяся над кронами соседних деревьев, считается символом бразильского атлантического леса. Этой примерно тысяча лет, и растёт она в национальном парке Трес-Пикус недалеко от города Кашуэйрас-ди-Макаку.

Такие деревья в атлантическом лесу – уже редкость. Поэтому сюда часто приводят туристов.

[Витория Диас Лима, участница проекта Guapiaçu]:
«Это 40-метровое тысячелетнее дерево в Кашуэйра-де-Макаку. Показывая его детям, мы говорим о том, как важен лес и как важно его сохранять».

Когда-то атлантический лес занимал миллион квадратных километров. Сейчас от него осталось меньше десятой части. Его вырубали, чтобы освободить место под поля и строительство.

В последние годы бразильская некоммерческая организация с помощью спонсоров восстанавливает местную экосистему. Участники проекта поселили в лесу восемь тапиров. Этих животных истребили здесь более ста лет назад. Теперь популяцию возрождают.

[Габриэла Виана, директор проекта Guapiaçu]:
«Мы рассказываем о тапирах и объясняем, какую роль играет их присутствие в лесу. Мы делаем это посредством экологического образования. У нас есть журнал с комиксами, где персонажами выступают не только тапиры, но и другие лесные животные, обитающие в этом регионе».

Опытные специалисты сажают десятки видов деревьев. Атлантический лес – пример богатого биоразнообразия.

[Габриэла Виана, директор проекта Guapiaçu]:
«В этой низине мы посадили 120 видов деревьев, следуя техническим рекомендациям. А дальше, в Камбаре, мы просто обогатили лес. Там был только один вид, и мы добавили разные».

В 70 километрах от парка обитают львиные тамарины – эндемики Бразилии. Эти обезьяны едва не вымерли, но популяцию спасли. Сейчас здесь насчитывается 4800 особей. Теперь необходимо вырастить больше деревьев, иначе обезьянам просто не хватит места для нормальной жизни.

В восстановлении леса участвуют и экологи из разных стран мира. В прошлом году они посадили саженцы на территории в один гектар. Через семь лет здесь уже смогут жить львиные тамарины.

21 марта отмечается Международный день лесов. Тема этого года – «Леса и инновации: новые решения для лучшего мира».
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