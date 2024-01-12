Малышу Каю врачи поставили диагноз «аутизм». Его мама Шанна Нихаус тревожилась из-за того, что сыну трудно общаться с людьми и у него нет друзей. Они посещали специалистов, но ситуации не менялась. Им посоветовали завести четвероногого друга – собаку.
Американцы Шанна и Кай живут в Японии. Шанна обратились за помощью в центр по подготовке служебных собак в штате Огайо. Для них подобрали золотистого лабрадора Торнадо. Его обучали два года. Получив сообщение из центра, что Торнадо готов к встрече, мама с сыном полетели в США.
Кай и Торнадо сразу нашли общий язык, Шанна не могла поверить своим глазам.
«Это незабываемо. Мой пятилетний сын с аутизмом познакомился со своей служебной собакой, – вспоминает Шанна. – Я часто видела сложные ситуации, с которыми сталкивался мой сын, и плакала. Однако вчера я плакала по другой причине. Это неописуемое чувство».
Служебных собак обучают специальным навыкам с раннего возраста. Они помогают людям с аутизмом, депрессией, тревожностью, посттравматическим стрессом, а также с нарушениями слуха. Торнадо обучен отвлекать Кая от любого беспокойства. С первой минуты знакомства Кай и Торнадо – лучшие друзья.
Как мальчику с аутизмом помогает собака-компаньон
Малышу Каю врачи поставили диагноз «аутизм». Его мама Шанна Нихаус тревожилась из-за того, что сыну трудно общаться с людьми и у него нет друзей. Они посещали специалистов, но ситуации не менялась. Им посоветовали завести четвероногого друга – собаку.