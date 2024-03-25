На юге Боливии нашли большую популяцию редких андских медведей

Не менее 60 андских медведей нашли исследователи в лесах департамента Тариха на юге Боливии. Раньше считалось,..
Дата загрузки: 2024-03-25
Фотоловушки здесь установили семь лет назад. А в прошлом году в их поле зрения начали попадать медведи.
[Пол Бэмфорд, сотрудник Честерского зоопарка]:
«Есть самцы и самки, есть и молодые медведи. Так что с помощью фотоловушек мы постепенно узнаём об этой популяции, о которой раньше ничего не было известно».
В исследовании участвуют специалисты Честерского зоопарка в Англии и боливийские учёные.
Андские медведи – уязвимый вид. Им угрожают потеря среды обитания, а также изменения в местной экосистеме. Кроме того, фермеры убивают редких животных, когда те разоряют кукурузные поля.
[Химена Велес, исследовательница]:
«Если ничего не изменить к 2030 году, то с высокой вероятностью мы потеряем почти 30% популяции медведей в регионе».
Андских медведей также называют очковыми. Они обитают в Венесуэле, Эквадоре, Панаме, Колумбии, Перу и Боливии. Медведей других видов в Южной Америке нет.
Андский медведь стал прообразом медвежонка Паддингтона из «дремучего Перу» – героя книги английского писателя Майкла Бонда.
[Пол Бэмфорд, сотрудник Честерского зоопарка]:
«При мысли о медведях мы вспоминаем о гризли и белых медведях. А тут появляется информация о том, что в Латинской Америке тоже есть такие хищники. И тогда это открывает возможность для разговора о том, а какие это медведи, которых представляет Паддингтон? Что им угрожает?»
Андский медведь мало изучен. Но известно, что он самый растительноядный в семействе медвежьих после большой панды. Впрочем, андские медведи не брезгуют падалью и могут охотиться на оленей, тапиров и викуний.
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