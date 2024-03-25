fb pixel
Телеканал NTD

На юге Боливии нашли большую популяцию редких андских медведей

На юге Боливии нашли большую популяцию редких андских медведей

Не менее 60 андских медведей нашли исследователи в лесах департамента Тариха на юге Боливии. Раньше считалось,..

Дата загрузки: 2024-03-25

На юге Боливии нашли большую популяцию редких андских медведей
Не менее 60 андских медведей нашли исследователи в лесах департамента Тариха на юге Боливии. Раньше считалось, что в этих местах они не живут.

Фотоловушки здесь установили семь лет назад. А в прошлом году в их поле зрения начали попадать медведи.

[Пол Бэмфорд, сотрудник Честерского зоопарка]:
«Есть самцы и самки, есть и молодые медведи. Так что с помощью фотоловушек мы постепенно узнаём об этой популяции, о которой раньше ничего не было известно».

В исследовании участвуют специалисты Честерского зоопарка в Англии и боливийские учёные.

Андские медведи – уязвимый вид. Им угрожают потеря среды обитания, а также изменения в местной экосистеме. Кроме того, фермеры убивают редких животных, когда те разоряют кукурузные поля.

[Химена Велес, исследовательница]:
«Если ничего не изменить к 2030 году, то с высокой вероятностью мы потеряем почти 30% популяции медведей в регионе».

Андских медведей также называют очковыми. Они обитают в Венесуэле, Эквадоре, Панаме, Колумбии, Перу и Боливии. Медведей других видов в Южной Америке нет.

Андский медведь стал прообразом медвежонка Паддингтона из «дремучего Перу» – героя книги английского писателя Майкла Бонда.

[Пол Бэмфорд, сотрудник Честерского зоопарка]:
«При мысли о медведях мы вспоминаем о гризли и белых медведях. А тут появляется информация о том, что в Латинской Америке тоже есть такие хищники. И тогда это открывает возможность для разговора о том, а какие это медведи, которых представляет Паддингтон? Что им угрожает?»

Андский медведь мало изучен. Но известно, что он самый растительноядный в семействе медвежьих после большой панды. Впрочем, андские медведи не брезгуют падалью и могут охотиться на оленей, тапиров и викуний.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...